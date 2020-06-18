Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошла стрельба
Российская газета 08:36
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил на год санкции против Крыма и Севастополя в рамках действий по непризнанию воссоединения полуострова с Россией.
BFM.ru 08:21
Космос
На Марсе появится табличка в память о пандемии на Земле
Радио Комсомольская правда 07:59
Политика
Горбачев отреагировал на сведения о планах отдать Карелию Финляндии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на сведения финских СМИ о том, что при нем якобы рассматривался план передачи Карелии Финляндии.
Взгляд.ру вчера в 09:53
Политика
Володин убежден, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что президент РФ Владимир Путин заложил систему развития России на долгосрочный период, на которую будет опираться следующий глава государства.
ТАСС 09:04
Футбол
«Сочи» выступил против переноса матча с «Ростовом»
Клуб «Сочи» выступил с официальным заявлением относительно ситуации в «Ростове», шесть игроков которого заразились коронавирусом.
Metaratings 06:48
Происшествия
Житель Омска из ревности зарезал таксиста на глазах у соседей
Омич на глазах у жильцов многоэтажки напал на таксиста с двумя ножами и зарезал его, поскольку узнал об измене супруги, сообщили в пресс-службе следственного управления СК.
РИА Новости 06:35
Общество
Адвокат Ефремова заявил о смене позиции семьи Захарова по компенсации
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, готова обсудить денежную компенсацию, заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, 17 июня сообщает «Комсомольская правда».
ИА Красная Весна вчера в 08:26
Общество
В мэрии Москвы рассказали о ходе стартовавшего онлайн-голосования
Общегородское пробное тестирование в Москве системы для дистанционного электронного голосования, которая будет использоваться на голосовании по поправкам в Конституцию, началось 18 июня.
Известия 08:02
Игры
This War of Mine войдет в школьную программу Польши
Cyber.sports.ru 03:54
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
Экономика
Медведев рассказал о влиянии трех «экономических шоков» на Россию
Россия в 2020 году испытала воздействие сразу трех экономических шоков: снижение цен на нефть, сокращение экспорта и внутренние ограничения.
Газета.Ru вчера в 01:37
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан потеряли свой бизнес
Певица Наташа Королева сообщила, что за время пандемии потеряла свой бизнес, которым она занималась помимо шоубиза.
Московский Комсомолец вчера в 14:01
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме режиссера «Джеки»
Мятежная британская принцесса Диана снова станет героиней фильма — на этот раз в байопике «Спенсер» (Spencer) ее изобразит Кристен Стюарт.
Кinomania вчера в 17:42
Общество
В Краснодарском крае открываются все отели после карантина
В Краснодарском крае с 21 июня открываются все отели. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба по коронавирусу.
СочиСтрим 05:48
Политика
На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита
«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16 июня в 16:49
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Новой Зеландии
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
RT на русском 09:15
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
Общество
Путин призвал доводить до суда дела о картельных сговорах
Президент России Владимир Путин указал главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину на необходимость доведения до суда дел, заведённых после проверок ведомства, сообщает РИА "Новости".
Общественное телевидение России 08:36
Шоу-бизнес
Дети Максима Галкина трогательно поздравили его с днем рождения
Артисту исполнилось 44 года Максим Галкин отмечает сегодня день рождения.
Inc-news.ru 07:39
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21