Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
Читать в источнике
Оценить149
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 10:56
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Происшествия
Евгений Петросян прокомментировал кражу на похоронах Анатолия Трушкина
Вокруг ТВ вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Любовь Успенская пришла на «Дом-2» ради старожила проекта
Оказывается, Успенская решила прийти на реалити-шоу к старожилу «Дома-2» Илье Яббарову.
Bimru.ru 02:42
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Происшествия
В Псковской области обнаружили захоронение жертв концлагеря Моглино
Во время раскопок в Псковской области нашли захоронение жертв нацистского концлагеря Моглино, сообщается на сайте российского Поискового движения.
РИА Новости 05:19
Общество
«Важные истории»: компании людей из окружения Путина получили госконтракты на вывоз мусора на 423 млрд рублей
Компании людей из окружения президента Владимира Путина получили государственные контракты на вывоз мусора на 423 миллиарда рублей, выяснили «Важные истории».
Дождь 10:50
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Футбол
«Ротор» прошел лицензирование для участия в РПЛ
СК «Ротор» успешно прошёл лицензирование для участия в Тинькофф РПЛ Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией РФС.
Спорт-Экспресс 13:22
Политика
Премьер Латвии: Латыши могут понять чернокожих, СССР унижал их
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что латыши прекрасно могут понять недовольство чернокожих американцев, поскольку они во время «советской оккупации» якобы тоже подвергались дискриминации, пишет bb.lv.
Евразия Daily 04:04
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
iReactor 10:28
Здоровье
Верховный суд закрепил право детей-инвалидов на все бесплатные лекарства
Верховный суд России (ВС) закрепил право детей-инвалидов на бесплатное получение всех лекарств по рецептам врачей.
Lenta.ru 13:36
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Гаджеты
Браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC появился в России
Xiaomi в конце мая представила версию браслета Mi Smart Band 4 с модулем для бесконтактной оплаты и теперь его можно купить и в России.
Piter.tv 02:44
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Хоккей
Шведский защитник Юсе перешел в клуб КХЛ «Спартак»
Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал соглашение со шведским защитником Эмилем Юсе.
ТАСС Спорт 11:00
Кино
Вышел тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости»
Тизер режиссёрской версии «Лиги справедливости», которую Зак Снайдер перемонтирует для сервиса HBO Max, появился на YouTube.
News.ru 12:46
Политика
Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Заявления немецких властей о причастности российских госструктур к убийству в Берлине в августе 2019 года гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили не подкреплены доказательствами, угрозы новых мер против РФ в случае их реализации не останутся без реакции, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
РИА Новости 12:19
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10
Принудительно устанавливать ОС Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением предыдущих версий Windows 10, срок службы которых истекает («End of Service» ― EOS) готовится компания Microsoft, об этом она сообщила 17 июня в официальном аккаунте Twitter.
ИА Красная Весна 00:46
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
Коммерсантъ 11:30
Общество
Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
Правоохранители решили проверить бывшего канцлера на алкогольное опьянение и обнаружили свыше 0,8 промилле в её крови.
Говорит Москва 13:26
Кино
«Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке
Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.
REGNUM 06:30
Здоровье
24 июня в Липецкой области запустят вторую волну снятия ограничений
Как сообщили в оперштабе региона, по текущей оценке главного санитарного врача области В. Бондарева, регион уже готов перейти ко второму этапу снятия ограничений с 24 июня.
Kursk.com 04:30