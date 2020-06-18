Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Политика
США ввели санкции против жены Асада
США ввели санкции против 14 человек в Сирии, в том числе жены президента Башара Асада Асмы и его сестры Бушры.
Аргументы и Факты вчера в 13:41
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в доме на севере Москвы
RT на русском 11:15
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Общество
Умерла младшая сестра Джона Кеннеди
В США в возрасте 92 лет умерла младшая сестра президента Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит.
Интерфакс 08:51
Общество
Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что при соблюдении мер безопасности в России не стоит ждать второй волны коронавируса.
РИА Новости 10:57
Биатлон
Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
Авто
Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo
Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 08:46
Общество
Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» сбил поезд
Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:45
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Общество
Роскомнадзор разблокировал Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой, говорится на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:46
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
Наука
В симптомах коронавируса нашли этнические различия
Международная команда исследователей пришла к выводу, что при новом типе коронавируса люди европейского происхождения теряют обоняние и вкус в более чем в три раза чаще, чем остальные инфицированные.
МедиаПоток 10:29
Происшествия
Адвокат пожаловался на задержание соперника Лукашенко Виктора Бабарико
В Минске задержан потенциальный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом, который руководит предвыборным штабом, к нему не пускают адвоката.
РБК 10:36
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Политика
Мурашко допустил скорое возобновление диспансеризации
В Минздраве рассматривается вопрос о восстановлении диспансеризации в тех регионах страны, где это позволяет ситуация по коронавирусу.
Известия 11:23
Общество
Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле
Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 07:36
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Авто
В Hyundai рассказали, когда новый Hyundai Creta появится в России
Кроссовер Hyundai Creta 2-го поколения планируется вывести на рынок нашей страны летом 2021 года.
Тарантас Ньюс 16 июня в 10:06
Происшествия
По делу Белгазпромбанка задержаны около 20 человек
Около 20 человек задержаны в Белоруссии по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами.
ТАСС 10:53
Политика
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Армия и оружие
На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой
iReactor 10:28
Общество
В России начались испытания вакцины от коронавируса
В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны.
РИА Новости 07:06