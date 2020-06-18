Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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От Центробанка ждут рекордного снижения ключевой ставки

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Сигналы ЦБ РФ говорят в пользу снижения ключевой ставки сразу на 1% в пятницу

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Что будет с рублем после заседания Банка России

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Эксперты ожидают сильнейшего за пять лет снижения ключевой ставки ЦБ

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Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

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Политика

США ввели санкции против жены Асада

США ввели санкции против 14 человек в Сирии, в том числе жены президента Башара Асада Асмы и его сестры Бушры.
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Происшествия

Опубликовано видео с места стрельбы в доме на севере Москвы

RT на русском 11:15
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Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
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Общество

Умерла младшая сестра Джона Кеннеди

В США в возрасте 92 лет умерла младшая сестра президента Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит.
Интерфакс 08:51
Общество

Голикова допустила, что второй волны коронавируса может не быть

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова допустила, что при соблюдении мер безопасности в России не стоит ждать второй волны коронавируса.
РИА Новости 10:57
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Биатлон

Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).
РИА Новости 06:17
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Суд арестовал внука экс-губернатора Ишаева на 12 суток

Известия 10:18
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Авто

Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo

Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 08:46
Общество

Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» сбил поезд

Актрису из фильма «Белое солнце пустыни» Галину Дашевскую насмерть сбил поезд. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 10:45
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Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Общество

Роскомнадзор разблокировал Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой, говорится на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:46
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Экономика

В США предсказали крах доллара в следующем году

Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
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Происшествия

Суд отменил оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Право.ру 09:36
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Шоу-бизнес

Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса

Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
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Наука

В симптомах коронавируса нашли этнические различия

Международная команда исследователей пришла к выводу, что при новом типе коронавируса люди европейского происхождения теряют обоняние и вкус в более чем в три раза чаще, чем остальные инфицированные.
МедиаПоток 10:29
Происшествия

Адвокат пожаловался на задержание соперника Лукашенко Виктора Бабарико

В Минске задержан потенциальный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом, который руководит предвыборным штабом, к нему не пускают адвоката.
РБК 10:36
Общество

В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
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Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
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Политика

Мурашко допустил скорое возобновление диспансеризации

В Минздраве рассматривается вопрос о восстановлении диспансеризации в тех регионах страны, где это позволяет ситуация по коронавирусу.
Известия 11:23
Общество

Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле

Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта.
МонаВиста 07:36
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
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Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
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Авто

В Hyundai рассказали, когда новый Hyundai Creta появится в России

Кроссовер Hyundai Creta 2-го поколения планируется вывести на рынок нашей страны летом 2021 года.
Тарантас Ньюс 16 июня в 10:06
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Происшествия

По делу Белгазпромбанка задержаны около 20 человек

Около 20 человек задержаны в Белоруссии по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами.
ТАСС 10:53
Политика

Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая военные устроили многочасовой рукопашный бой

iReactor 10:28
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Общество

В России начались испытания вакцины от коронавируса

В Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко первым 18 добровольцам ввели вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, сообщает Минобороны.
РИА Новости 07:06
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