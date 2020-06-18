По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.

Политика США ввели санкции против жены Асада США ввели санкции против 14 человек в Сирии, в том числе жены президента Башара Асада Асмы и его сестры Бушры. 522

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 9K

Общество Умерла младшая сестра Джона Кеннеди В США в возрасте 92 лет умерла младшая сестра президента Джона Кеннеди Джин Кеннеди Смит.

Биатлон Тихонов: руководство Союза биатлонистов России надо гнать поганой метлой Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь выступил с жесткой критикой правления Союза биатлонистов России (СБР).

Авто Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.

Общество Роскомнадзор разблокировал Telegram Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой, говорится на сайте ведомства. 731

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 195

Наука В симптомах коронавируса нашли этнические различия Международная команда исследователей пришла к выводу, что при новом типе коронавируса люди европейского происхождения теряют обоняние и вкус в более чем в три раза чаще, чем остальные инфицированные.

Происшествия Адвокат пожаловался на задержание соперника Лукашенко Виктора Бабарико В Минске задержан потенциальный кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом, который руководит предвыборным штабом, к нему не пускают адвоката.

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 391

Политика Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. 23

Политика Мурашко допустил скорое возобновление диспансеризации В Минздраве рассматривается вопрос о восстановлении диспансеризации в тех регионах страны, где это позволяет ситуация по коронавирусу.

Общество Дания решит судьбу Северного потока-2 в июле Проектная компания по строительству "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG запросила у Дании разрешение на допуск трубоукладчиков с якорным позиционированием для достройки проекта. 134

Энергетика Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику. 904

Происшествия По делу Белгазпромбанка задержаны около 20 человек Около 20 человек задержаны в Белоруссии по уголовным делам, связанным с Белгазпромбанком и его топ-менеджерами.

Политика Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства. 2,5K

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 745