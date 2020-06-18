Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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От Центробанка ждут рекордного снижения ключевой ставки

URA.Ru08:10

Что будет с рублем после заседания Банка России

Российская газетавчера в 23:00

Сигналы ЦБ РФ говорят в пользу снижения ключевой ставки сразу на 1% в пятницу

Finam.Ru07:00

Сто или пропал: аналитики ждут от ЦБ снижения ставки сразу до 4,5%

ПРАЙМ02:04

Эксперты ожидают сильнейшего за пять лет снижения ключевой ставки ЦБ

ТАСС06:56

Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов

Финмаркетвчера в 11:25

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известия15 июня в 09:27
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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Общество

Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках

Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
6
Политика

Суд запретил Трампу депортировать 800 тысяч мигрантов

Верховный суд США запретил американскому президенту Дональду Трампу и его администрации отменить программу DACA, защищающую от депортации 800 тыс. мигрантов, сообщается на сайте суда.
Газета.Ru 11:28
Общество

Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова

Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
1,2K
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Происшествия

Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

Известия 08:26
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Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
12
Футбол

Игнашевич официально стал главным тренером «Торпедо»

Российский специалист Сергей Игнашевич официально стал главным тренером московского "Торпедо", сообщается на сайте команды.
Газета.Ru 12:31
Космос

Зонд Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу

В сообщении отмечается, что зонд Parker Solar Probe подходил к Солнцу и на более близкое расстояние, однако он не имел аппаратуры, которая позволяла бы ему снимать с такого расстояния непосредственно Солнце.
ИА Красная Весна 15 июня в 16:57
Политика

В отношении Порошенко возбудили еще одно уголовное дело

Порошенко заявил, что в отношении него возбудили еще одно дело за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 08:52
26
Политика

Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
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Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
26
Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
390
Происшествия

В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции

В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
3
Происшествия

СК опубликовал видео с места стрельбы в квартире на севере Москвы

ТАСС 12:06
1
Общество

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
309
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
904
Политика

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
РИА Новости 12:10
1
Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news 01:55
20
Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
152
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
14
Общество

Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня

Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
778
Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о второй волне коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия должна быть готова ко второй волне коронавируса.
Наша версия 09:59
18
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,7K
Энергетика

ФАС проверит причины роста цен 95-го бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит рост стоимости бензина Аи-95, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 12:37
1
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов.
RT на русском 01:38
1,3K
Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
75
Политика

Евросоюз продлил на год санкции против России

Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России.
Коммерсантъ 08:40
333
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда

Заслуженная артистка России Галина Дашевская погибла под колесами поезда, сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 10:35
32
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Фигурное катание

ISU вернул базовую стоимость элементов в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) приостановил действие поправок относительно базовой стоимости элементов в фигурном катании.
Metaratings 11:38
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