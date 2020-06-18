Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Игры
Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Известия вчера в 22:05
Происшествия
Сыгравший депутата Наливкина актер отказался обжаловать свой арест
Арестованный актер из Уссурийска, играющий роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, не планирует обжаловать решение суда.
Lenta.ru вчера в 22:24
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса
Псковское агентство информации вчера в 16:57
Общество
Премьер Мишустин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом
В целом, в стране идет устойчивое снижение заболеваемости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:38
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Происшествия
Экс-премьер Ингушетии стал фигурантом уголовного дела
В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики.
Российская газета вчера в 12:45
Наука
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК вчера в 11:34
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости 17 июня в 17:57
Здоровье
Число заражённых коронавирусом в Забайкалье сегодня достигло 2263
Коронавирус выявлен на сегодня в Чите и в 27 районах края.
ГТРК Чита 16 июня в 00:47
Политика
Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
RT на русском 17 июня в 16:53
Экономика
Эксперты объяснили, как пенсионерам инвестировать без риска
В разговоре с РИА Новости заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгений Лазарев добавил, что один из самых надежных способов инвестировать деньги это сделать банковский вклад.
ФедералПресс вчера в 22:13
Общество
В польском замке обнаружили нацистский тайник
В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
Газета.Ru вчера в 17:00
Технологии
Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv вчера в 01:16
Футбол
«Рома» уволила спортивного директора Петраки
Спортивный директор «Ромы» Джанулка Петраки был освобожден от занимаемой должности, сообщает официальный Twitter клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 11:57
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков над Аляской
Военное дело вчера в 05:11
Общество
В Госдуме предложили снизить транспортный налог
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 11:55
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Происшествия
Бывшему полицейскому в Атланте предъявили обвинения в убийстве Брукса
Известия 17 июня в 16:16
Происшествия
Во Франции задержали выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне
Французские правоохранительные органы задержали группу выходцев из Чечни после беспорядков в Дижоне.
Известия вчера в 09:58
Экономика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news вчера в 08:11
Авто
Hyundai Creta нового поколения появится в России летом 2021 года
Компактный кроссовер Hyundai Creta второго поколения появится на российском рынке в середине следующего года.
Автостат 17 июня в 02:29
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК 17 июня в 13:17
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Общество
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади в Москве.
РИА Новости 16 июня в 18:30