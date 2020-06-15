Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Эксперты спрогнозировали резкое снижение ключевой ставки ЦБ

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Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

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Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профиль14 июня в 17:01

ЦБ понизит ключевую ставку до 4,5%

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У мягкости есть предел

Российская газета15 июня в 11:46

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известия15 июня в 09:27

Низкая активность на рынке ОФЗ, вероятно, будет превалировать до решения ЦБ по ставке - Уралсиб

Финмаркетвчера в 05:31
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Общество

СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет

Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
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Транспорт

Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Известия вчера в 13:59
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Общество

Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 14 июня в 11:24
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Общество

МС-21 протестировали в полете с одним выключенным двигателем

Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
Взгляд.ру 01:23
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
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Финансы

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 15 июня в 00:52
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Экономика

В России мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров

В России распространяется обманная схема, которая направлена на пожилых людей, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.
Известия вчера в 19:30
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Игры

Состоялся анонс мобильной стратегии The Lord of the Rings: Rise to War

REGNUM вчера в 06:31
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть.
РБК 01:27
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Авто

Появились первые изображения нового Volkswagen Multivan

Буквально недавно в Сети появились шпионские снимки тестового прототипа нового Volkswagen Multivan T7.
Автоновости дня вчера в 08:55
Общество

34 новых случая коронавируса выявили в Горном Алтае за сутки

В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено еще 34 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 22:46
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Происшествия

Врач в Латвии обругал русскоговорящую пожилую пациентку

В Латвии врач из города Резенке начал конфликтовать с пожилой пациенткой по имени Таисия, которая обратилась к нему на русском языке.
Pravda.Ru вчера в 13:47
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Политика

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
2,1K
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня

В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Технологии

Пользователи Windows 10 May 2020 пожаловались на зелёные и синие линии на экране

Пользователям Windows всё ещё приходится сталкиваться с новыми проблемами с представленным в конце мая крупным апдейтом Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
UfaTime.ru 14 июня в 04:59
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Авто

Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели

Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 15 июня в 02:53
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Происшествия

Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
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Политика

Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии

Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел "избавиться" от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.
Газета.Ru 01:21
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Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик с десантником. Военные призывают наказать артиста при встрече.
Телеканал 360° вчера в 14:11
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
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Общество

Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях

Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое высказывание, вызвавшее скандал, о получателях минимального размера оплаты труда.
Известия 00:24
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Футбол

Сегодня возвращается АПЛ! Все, что нужно знать о возобновлении

АПЛ объявила о том, что сезон возобновится 17 июня.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,5K
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45
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