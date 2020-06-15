Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Общество
СФ предложил расширить выплату в 10 тысяч рублей на детей до 18 лет
Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
Петербургский дневник вчера в 14:11
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Известия вчера в 13:59
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru вчера в 16:40
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 14 июня в 11:24
Общество
МС-21 протестировали в полете с одним выключенным двигателем
Российский среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 проверили в полете с одним выключенным двигателем, сообщил летчик-испытатель корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха) Олег Мутовин.
Взгляд.ру 01:23
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 15 июня в 00:52
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Экономика
В России мошенники придумали новый способ обмана пенсионеров
В России распространяется обманная схема, которая направлена на пожилых людей, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.
Известия вчера в 19:30
Игры
Состоялся анонс мобильной стратегии The Lord of the Rings: Rise to War
REGNUM вчера в 06:31
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Первым шоком Медведев назвал падение цен на нефть.
РБК 01:27
Авто
Появились первые изображения нового Volkswagen Multivan
Буквально недавно в Сети появились шпионские снимки тестового прототипа нового Volkswagen Multivan T7.
Автоновости дня вчера в 08:55
Общество
34 новых случая коронавируса выявили в Горном Алтае за сутки
В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено еще 34 новых случая коронавирусной инфекции.
Алтайская правда вчера в 22:46
Происшествия
Врач в Латвии обругал русскоговорящую пожилую пациентку
В Латвии врач из города Резенке начал конфликтовать с пожилой пациенткой по имени Таисия, которая обратилась к нему на русском языке.
Pravda.Ru вчера в 13:47
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru вчера в 08:06
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июня
В Москве за сутки от коронавируса умерли 48 человек. С 21 июня власти ослабят ограничения для приезжающих туристов в Краснодарском крае.
РБК 01:00
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Технологии
Пользователи Windows 10 May 2020 пожаловались на зелёные и синие линии на экране
Пользователям Windows всё ещё приходится сталкиваться с новыми проблемами с представленным в конце мая крупным апдейтом Windows 10 May 2020 Update (версия 2004).
UfaTime.ru 14 июня в 04:59
Авто
Chevrolet снова начал продавать в России бюджетные модели
Узбекская компания UzAuto Motors объявила о старте продаж в России бюджетных автомобилей Chevrolet, ранее представленных под маркой Ravon.
Автоновости дня 15 июня в 02:53
Происшествия
Появилось видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
В интернете появилось видео, на котором запечатлена ссора историка Олега Соколова с аспиранткой Анастасией Ещенко, в убийстве которой его подозревают.
Известия вчера в 04:48
Политика
Экс-дипломат заявил о желании СССР передать Карелию Финляндии
Экс-дипломат отметил, что СССР якобы хотел "избавиться" от Выборга, поскольку не имел средств на восстановление территории.
Газета.Ru 01:21
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о ВДВ
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик с десантником. Военные призывают наказать артиста при встрече.
Телеканал 360° вчера в 14:11
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета вчера в 07:30
Общество
Боня объяснила свои скандальные слова о получающих МРОТ людях
Бывшая участница шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое высказывание, вызвавшее скандал, о получателях минимального размера оплаты труда.
Известия 00:24
Футбол
Сегодня возвращается АПЛ! Все, что нужно знать о возобновлении
АПЛ объявила о том, что сезон возобновится 17 июня.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru вчера в 23:45