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Политика СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете». 3

Политика Песков связал исключительно с коронавирусом беспорядки в Дагестане "С самого начала это хорошо известная ситуация, я могу говорить только за руководство Дагестана, они много всего сделали для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать, ситуация, которая не рукотворная, а связана с тем положением, в котором мы все оказались из-за коронавируса", - сказал чиновник. 3