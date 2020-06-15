Финансы
ТАСССбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. К концу сентября ставка может опуститься до 4%, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.
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ITI Capital ждет преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ до заседания ЦБ РФ 19 июня
Финмаркетвчера в 05:02
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В Кремле отреагировали на предложение сократить новогодние каникулы
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Hyundai привезет в Россию новый Santa Fe в 2021 году
Что касается нынешнего года, то во втором полугодии в России поступят в продажу абсолютно новый полноразмерный кроссовер Hyundai Palisade и седан Elantra нового поколения.
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КНДР введет войска в демилитаризованную зону
Северная Корея планирует ввести войска в районы, из которых они были выведены по межкорейским соглашениям, для укрепления линии фронта, сообщает (ЦТАК).
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Хоккеист "Автомобилиста" Павел Дацюк находится в храме, который захватил схиигумен Сергий, передает Ura.ru.
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В 13 российских городах отменили парады Победы
Парад Победы, запланированный на 24 июня, не состоится в 13 городах России из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 02:42
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Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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В России прошли испытания новейшего авиалайнера МС-21
В России завершились тестовые полеты новейшего авиалайнера МС-21.
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X5 снова превысила максимальную долю на рынке Петербурга
За первые четыре месяца 2020 года доля компании X5 Retail Group, по приблизительным оценкам, достигла 31,75% на рынке ретейла в Петербурге, сообщается в отчете Санкт-Петербургского УФАС России.
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В Евпатории чиновника второй раз поймали на должностном преступлении
В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ - по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
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В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
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ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба
Сотрудники спецслужб во взаимодействии с полицейскими задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.
РБК 06:03
Политика
Лукашенко принял приглашение посетить парад Победы в Москве
RT на русском 06:40
Здоровье
Медработники уголовно-исполнительной системы получат стимулирующие выплаты
Медицинские работники уголовно-исполнительной системы (УИС), которые оказывали помощь больным с COVID-19, получат стимулирующие выплаты.
Парламентская газета вчера в 21:07
Происшествия
Пару в центре Москвы арестовали за публичный секс
У амфитеатра на Хохловской площади в центре столицы пара занялась сексом на глазах у прохожих, передает НТВ.
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Общество
На Кубе с 18 июня частично снимут карантинные ограничения
Совет министров Кубы принял решение о том, что с 18 июня практически на всей территории Острова Свободы, за исключением Гаваны и провинции Матансас, снимается часть карантинных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Российская газета вчера в 21:59
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
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Газета.Ru вчера в 10:29
Армия и оружие
В компании «Сухой» заявили об экспортной версии истребителя Су-57
Москва, 16 июня 2020, 16:34 — REGNUM В число перспектив развития авиастроительной компании «Сухой» входит серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 и выход на мировой рынок боевых беспилотников, сообщается в годовом отчёте компании за 2019 год, опубликованном 16 июня.
REGNUM вчера в 09:34
Хоккей
Юрий Михайлис стал новым главным тренером клуба КХЛ «Барыс»
Юрий Михайлис назначен на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Нур-Султана.
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Шоу-бизнес
Покупки умершей жены до смерти показал телеведущий Андрей Норкин
Телеведущий Андрей Норкин продемонстрировал в Instagram покупки, которые его покойная супруга Юлия сделала незадолго до смерти.
iReactor вчера в 05:15
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
Происшествия
Адвокат подаст жалобу из-за публикации видео ссоры Соколова и Ещенко
Защищавший историка Олега Соколова адвокат Александр Почуев заявил РИА Новости, что намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за утечек информации по уголовному делу и формирования негативного общественного мнения.
РИА Новости вчера в 04:24
Общество
Для проведения ЕГЭ из отпуска будут вызваны почти 300 тысяч учителей
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпусков для проведения Единого госэкзамена (ЕГЭ), это четверть всего педагогического персонала России.
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Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
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Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Политика
Песков связал исключительно с коронавирусом беспорядки в Дагестане
"С самого начала это хорошо известная ситуация, я могу говорить только за руководство Дагестана, они много всего сделали для того, чтобы эту ситуацию как-то урегулировать, ситуация, которая не рукотворная, а связана с тем положением, в котором мы все оказались из-за коронавируса", - сказал чиновник.
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Юэн МакГрегор рассказал о связи «Мандалорца» с сериалом про Оби-Вана Кеноби
Съемки нового телепроекта в рамках «Звездных войн» должны начаться в следующем году, а пока исполнитель заглавной роли Юэн МакГрегор поделился, что при создании «Оби-Вана Кеноби» будет использована та же передовая технология по созданию визуальных эффектов, что и в «Мандалорце».
Popcornnews.ru 04:00
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В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель от коронавируса
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево установили специальный туннель, который предназначен для дезинфекции посетителей.
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