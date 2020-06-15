Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Банк России раскрывает ставки

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В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

Автомобиль въехал в толпу протестующих в городе Портленд в американском штате Орегон, три человека пострадали, сообщает департамент полиции города.
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Поврежденный дождями коллектор отремонтируют в Благовещенске

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В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года школы возобновят работу в очном режиме.
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В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
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В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
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Собчак понесла наказание в эфире популярного Youtube-шоу

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Хорватский защитник Вида может продолжить карьеру в России

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В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
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Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что говорить о полном снятии всех ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, можно не ранее февраля 2021 года.
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МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами

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