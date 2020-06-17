По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.

Происшествия В Чите автомобиль с детьми и взрослыми утонул в озере В Чите машина с двумя детьми и взрослыми скатилась в озеро Кенон. Один человек погиб, сообщили в СУ СК РФ по региону. 3

Экономика Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии. 29

Автоспорт Льюис Хэмилтон лично извинился перед Хельмутом Марко Затишье в новостном пространстве Формулы 1 на этой неделе внезапно нарушило фейковое высказывание Хельмута Марко в адрес Льюиса Хэмилтона. 1

Происшествия Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). 79

Общество Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 3483 до 3531.

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 809

Политика Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин, в отличие от многих других европейских лидеров, не встречался с Адольфом Гитлером, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. 30

Общество Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса "Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра. 38

Здоровье Врач рассказала о способе определить рак по запаху Необычный запах пота может быть признаком неправильной работы некоторых органов, a также ряда тяжелых заболеваний, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. 22

Политика Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 65

Политика В Минске обвинили Газпром в причастности к делу Белгазпромбанка Начальник Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил в четверг, 18 июня, что к делу Белгазпромбанка, вероятно, причастны некие высокопоставленные руководители российского Газпрома. 123

Общество Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса». 277