Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным в мире премиальным смартфоном
В первом квартале самым популярным в мире премиальным смартфоном стал Phone 11.
Газета DAILY вчера в 15:06
Происшествия
В Чите автомобиль с детьми и взрослыми утонул в озере
В Чите машина с двумя детьми и взрослыми скатилась в озеро Кенон. Один человек погиб, сообщили в СУ СК РФ по региону.
РЕН ТВ 01:02
Экономика
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Автоспорт
Льюис Хэмилтон лично извинился перед Хельмутом Марко
Затишье в новостном пространстве Формулы 1 на этой неделе внезапно нарушило фейковое высказывание Хельмута Марко в адрес Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru вчера в 09:17
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Происшествия
Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей
В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
Россияне смогут увидеть затмение Венеры
Российская газета вчера в 18:57
Общество
Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня
Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 3483 до 3531.
Интерфакс 00:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Политика
Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин
Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин, в отличие от многих других европейских лидеров, не встречался с Адольфом Гитлером, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 15:32
Общество
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Здоровье
Врач рассказала о способе определить рак по запаху
Необычный запах пота может быть признаком неправильной работы некоторых органов, a также ряда тяжелых заболеваний, рассказала в эфире телеканала "Россия 1" врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.
Известия вчера в 16:56
Политика
Президент Азербайджана не приедет в Москву на парад Победы
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Россию на военный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 11:30
Политика
В Минске обвинили Газпром в причастности к делу Белгазпромбанка
Начальник Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии Иван Тертель заявил в четверг, 18 июня, что к делу Белгазпромбанка, вероятно, причастны некие высокопоставленные руководители российского Газпрома.
Профиль вчера в 16:31
Происшествия
СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правительства Республики Ингушетия.
Lenta.ru 00:05
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости 17 июня в 17:57
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Технологии
Павел Дуров призвал бойкотировать App Store и Google Play
Основатель Telegram предложил в качестве решения проблемы устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений.
Говорит Москва вчера в 02:38
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета 17 июня в 05:58
Армия и оружие
Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты
Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью.
РИА Новости вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале текущего года будет самым высоким в истории человечества.
Моя Москва.онлайн 00:14
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия 17 июня в 14:01
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Шоу-бизнес
Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
РИА Новости вчера в 23:06