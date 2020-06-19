Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Мосбиржа, МТС, «Транснефть»: за какими котировками следить

РБК02:00

Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов

Финмаркет17 июня в 11:25

Главные анонсы 19 июня

Коммерсантъвчера в 17:01

От Центробанка ждут рекордного снижения ключевой ставки

URA.Ruвчера в 08:10

Эксперты ожидают сильнейшего за пять лет снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 06:56

Ключевая ставка ЦБ будет снижена на 0,75 п.п. или более

ПРАЙМ01:57

Банки ждут снижения ключевой ставки до 5 процентов

РЕН ТВ15 июня в 18:47
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
94
Политика

В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма

Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
117
Армия и оружие

ВВС Индии хотят приобрести у России 33 истребителя

Военное дело 01:07
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
2,5K
Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Политика

Болтон: Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, написал в своей книге бывший советник Трампа Джон Болтон, сообщает газета The New York Times Газета сообщает, что в ее распоряжении имеется книга Болтона, и она должна быть опубликована на следующей неделе.
ИА Красная Весна 17 июня в 16:58
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Политика

Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию

Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
Кубань 24 вчера в 03:47
3,5K
Технологии

В России создали технологию для полного отказа от бумажных чеков

Российский банк Тинькофф создал технологию для полного отказа от бумажных чеков. Она обеспечит переход на электронные чеки.
Ferra вчера в 13:25
1
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ вчера в 08:56
112
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
Политика

Путин назвал темы для встречи лидеров ядерной пятерки

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что в скором времени пройдет саммит лидеров «ядерной пятерки».
Gazeta.SPb вчера в 17:43
1
Футбол

Тимо Вернер попрощался с болельщиками «Лейпцига»

Благодарю всем фанатам клуба, которые так сильно нас поддерживаю.
ГЛАС.RU 01:22
Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Газета.Ru вчера в 16:09
572
Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM вчера в 09:34
1
Космос

В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету

Секрет фирмы вчера в 08:19
26
Армия и оружие

«Контргиперзвуковые комплексы» России раскрыли

В России готовятся к принятию на вооружение новых комплексов воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и А-235 «Нудоль», которые станут основой российских «контргиперзвуковых комплексов», пишет в еженедельнике «Звезда» обозреватель Алексей Леонков.
Lenta.ru вчера в 05:20
9
Происшествия

В деле Ефремова появится новый потерпевший

Единственной потерпевшей по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова может стать официальная жена Сергея Захарова, с которой погибший не жил последние 22 года.
ForPost вчера в 10:24
237
Технологии

Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru вчера в 05:54
174
Экономика

Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром

Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
27
Общество

21 июня уральцы смогут наблюдать солнечное затмение

Телеканал ОТВ 17 июня в 17:16
2
Происшествия

На Сахалине медведь загрыз женщину

REGNUM 00:42
51
Общество

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 116 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 19 июня выявлено 116 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54
1K
Футбол

Стало известно расписание матчей сборной России на Евро-2020

Турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России проведет два матча в Санкт-Петербурге и один в Копенгагене.
Спорт-Экспресс вчера в 03:53
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
5,9K
Политика

Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»

Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
25
Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости вчера в 17:00
1,1K
Кино

Новые персонажи появились в перезапуске мультфильма «Ну, погоди»

Киностудия «Союзмультфильм» презентовала изображения трех новых героев мультипликационного сериала «Ну, погоди!».
Live24 вчера в 08:11
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Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
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Политика

Путин прокомментировал сравнение Зеленским СССР и фашистской Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажется на отношениях Киева и Москвы и на самом главе государства.
Известия вчера в 14:09
24
Общество

В Минске прошли пикеты из-за задержаний в ходе предвыборной кампании

РБК вчера в 15:41
Как работают Яндекс.Новости?
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