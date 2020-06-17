Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Происшествия
В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих
РИА Новости 21:03
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru 21:10
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
Общество
Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея
Певец Филипп Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея, которое прозвучало от членов Российского союза ветеранов Афганистана.
Lenta.ru 16:19
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Культура
«Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля
Российская газета 10:30
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
BFM.ru 14 июня в 23:21
Экономика
Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер
В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.
Profinance.ru 10:28
Спорт
Американская фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой
Филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.
Lenta.ru 11:47
Политика
Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
Политика
NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Политика
Трамп запретил полиции душить задержанных
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, который среди прочего запрещает стражам порядка применять удушающие приемы при задержании.
Ридус 03:10
Наука
В Австралии спроектирован съедобный робот-хобот
Откушенный кусочек хобота не несет угрозы, чего не скажешь о датчиках и электронике.
Evo-rus.com вчера в 05:43
Здоровье
В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов
Оперштаб Хакасии сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у 28 пациентов.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:16
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Общество
Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки
В тяжелой форме болезнь протекает у 32 человек. За сутки от коронавируса умерло 4 человека, а всего летальных случаев 24.
Областная газета (г. Иркутск) 22:25
Общество
Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России
Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
Культура
Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы
Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
ИА Красная Весна 09:15
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Здоровье
Глава района НСО рассказала о тяжелой ситуации с коронавирусом
Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова в видеообращении рассказала о сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в территории.
RuNews24.ru 02:01
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51