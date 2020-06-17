Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Что будет с рублем после заседания Банка России

Российская газета23:00

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

ТАССвчера в 03:41

ЦБ РФ может снова снизить ключевую ставку

МонаВиста08:24

Аналитики ждут снижения ключевой ставки сразу на один процентный пункт

Ведомости06:44

Большинство аналитиков ждет снижения ставки ЦБ РФ 19 июня сразу на 100 б.п., есть сторонники более скромных шагов

Финмаркет11:25

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известия15 июня в 09:27

Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профиль14 июня в 17:01
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 23:16, Ашберн
Происшествия

В Портленде автомобиль въехал в толпу протестующих

РИА Новости 21:03
Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 22:29
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Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 10:47
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Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках.
Lenta.ru 21:10
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Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия 15:18
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Общество

Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея

Певец Филипп Киркоров отреагировал на обещание избить его за образ десантника-гея, которое прозвучало от членов Российского союза ветеранов Афганистана.
Lenta.ru 16:19
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Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Культура

«Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля

Российская газета 10:30
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
Общество

Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей

Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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Армия и оружие

Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт

Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
Военное дело вчера в 09:17
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

BFM.ru 14 июня в 23:21
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Экономика

Приток мелких спекулянтов на рынок акций «закончится слезами», предупреждает инвестор-миллиардер

В последние месяцы на рынок акций США вышли миллионы розничных инвесторов, которые торгуют в основном через брокерскую компанию Robinhood и спекулируют акциями проблемных компаний, вроде авиакомпаний или банкрота Hertz.
Profinance.ru 10:28
Спорт

Американская фигуристка бросила спорт и стала порноактрисой

Филиппинско-американская фигуристка Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, как бросила спорт и стала порноактрисой.
Lenta.ru 11:47
Политика

Горбачев опроверг существование плана о передаче Карелии Финляндии

Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев опроверг информацию о том, что когда он возглавлял страну, СССР якобы был готов начать переговоры c Финляндией o передаче ей Карелии.
Известия 12:39
2,2K
Политика

NYT: Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России

Президент США Дональд Трамп спрашивал, является ли Финляндия частью России.
Газета.Ru 16:41
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Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
2,5K
Политика

Трамп запретил полиции душить задержанных

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, который среди прочего запрещает стражам порядка применять удушающие приемы при задержании.
Ридус 03:10
68
Наука

В Австралии спроектирован съедобный робот-хобот

Откушенный кусочек хобота не несет угрозы, чего не скажешь о датчиках и электронике.
Evo-rus.com вчера в 05:43
15
Здоровье

В Хакасии за сутки коронавирус подтверждён у более 20 пациентов

Оперштаб Хакасии сообщил, что за последние сутки в регионе коронавирусная инфекция обнаружена у 28 пациентов.
Московский Комсомолец Хакасия вчера в 23:16
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Политика

Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве

Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
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Общество

Семь человек с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки

В тяжелой форме болезнь протекает у 32 человек. За сутки от коронавируса умерло 4 человека, а всего летальных случаев 24.
Областная газета (г. Иркутск) 22:25
4
Общество

Генпрокуратура выявила самые коррупционные регионы России

Генеральная прокуратура России определила самые коррупционные регионы страны, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст доклада главы ведомства Игоря Краснова.
Газета.Ru 20:37
275
Культура

Пандемия толерантности в Голливуде косит даже мультфильмы

Очередной жертвой чрезмерной толерантности, с новой силой вспыхнувшей с массовыми протестами в США, стал мультфильм «Дамбо».
ИА Красная Весна 09:15
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Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета 17:23
Здоровье

Глава района НСО рассказала о тяжелой ситуации с коронавирусом

Исполняющая обязанности главы Болотнинского района Елена Иванова в видеообращении рассказала о сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом в территории.
RuNews24.ru 02:01
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Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 13:44
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Авто

Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода

Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
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Энергетика

Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 05:32
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Общество

Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
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