Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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У мягкости есть предел

Российская газетавчера в 11:46

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

ТАСС03:41

ЦБ понизит ключевую ставку до 4,5%

ПРАЙМ05:15

ITI Capital ждет преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ до заседания ЦБ РФ 19 июня

Финмаркет05:02

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известиявчера в 09:27

Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профиль14 июня в 17:01

Дешёвые деньги: ипотечники массово потянулись за рефинансированием

DP.RU14 июня в 06:54
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
Армия и оружие

Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии

Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Известия 06:47
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

РИА Новости вчера в 14:11
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Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
1,9K
Происшествия

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло крупное ДТП

Сегодня днем диспетчеру 10-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о крупном дорожно-транспортном происшествии на 1648 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».
МЧС медиа 06:50
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
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Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
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Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Гаджеты

Гибридные процессоры Ryzen 4000G поступят в продажу в конце июля

Отмечается, что гибридные процессоры Ryzen 4000G в исполнении для настольных компьютеров поступят в продажу 27 июля.
ИА Красная Весна вчера в 09:33
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Экономика

Правительство расширило программу льготных кредитов под 2%

Правительство увеличило лимит по программе кредитования под 2% на 100 млрд руб. до 350 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в понедельник, 15 июня.
Ведомости вчера в 12:51
Энергетика

WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов

Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
1,5K
Футбол

Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.
Lenta.ru 05:47
Недвижимость

Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке

Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 20 до 15 процентов.
Lenta.ru 07:09
2
Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России

В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
9
Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.
РИА Новости 05:12
46
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
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Армия и оружие

Польские журналисты оценили тактику боя танков России

Польское издание Defence24 посвятило материал развитию тактики современного танкового боя в Вооруженных силах России.
Военное дело 05:45
1
Политика

Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР

Переговорщики подчеркнули, что будут добиваться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru вчера в 11:28
2
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
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Культура

На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник

Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
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Общество

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС вчера в 09:03
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Транспорт

На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда

В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

REGNUM 01:04
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Политика

Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
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Общество

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц

В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
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Происшествия

Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова

Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
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Происшествия

В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами

В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
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Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Авто

Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели

32CARS.ru вчера в 04:18
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия вчера в 19:50
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