Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
Армия и оружие
Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве.
Известия 06:47
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости вчера в 14:11
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Происшествия
В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло крупное ДТП
Сегодня днем диспетчеру 10-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о крупном дорожно-транспортном происшествии на 1648 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».
МЧС медиа 06:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Гаджеты
Гибридные процессоры Ryzen 4000G поступят в продажу в конце июля
Отмечается, что гибридные процессоры Ryzen 4000G в исполнении для настольных компьютеров поступят в продажу 27 июля.
ИА Красная Весна вчера в 09:33
Экономика
Правительство расширило программу льготных кредитов под 2%
Правительство увеличило лимит по программе кредитования под 2% на 100 млрд руб. до 350 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в понедельник, 15 июня.
Ведомости вчера в 12:51
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Футбол
Немецкий тренер «Спартака» назвал Москву городом мечты
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско назвал российскую столицу городом мечты.
Lenta.ru 05:47
Недвижимость
Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке
Сбербанк снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 20 до 15 процентов.
Lenta.ru 07:09
Общество
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
В настоящее время циркуляция коронавирусной инфекции в России составляет около 1%. Об этом сообщает портал "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на заместителя директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
Газета.Ru 05:14
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.
РИА Новости 05:12
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Армия и оружие
Польские журналисты оценили тактику боя танков России
Польское издание Defence24 посвятило материал развитию тактики современного танкового боя в Вооруженных силах России.
Военное дело 05:45
Политика
Украина потребовала восстановить законность в ДНР и ЛНР
Переговорщики подчеркнули, что будут добиваться проведения инвентаризации украинского государственного и частного имущества в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru вчера в 11:28
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Транспорт
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда
В Москве осенью планируют снизить стоимость проезда на одной из линий метро. Эксперимент проведут вне утреннего часа пик.
Российская газета 05:11
Политика
Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом
«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны, ее сроки были сдвинуты.
Известия 06:23
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в отношении Ефремова
Ранее актеры "Современника" призвали проявить великодушие и не впадать в огульное осуждение Ефремова, который, по их словам, остается неотъемлемой частью театра.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
В Ленобласти нашли расчлененное тело мужчины с грудными имплантами
В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
Известия 06:53
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Авто
Chevrolet вновь начал продавать в РФ бюджетные модели
32CARS.ru вчера в 04:18
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50