Финансы

REGNUMREGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

Интерфакс04:29

ITI Capital ждет преимущественно боковую динамику в ценах ОФЗ до заседания ЦБ РФ 19 июня

Финмаркет05:02

Борьба за вычитание: почему ЦБ хочет снова снизить ключевую ставку

Профиль14 июня в 17:01

ЦБ понизит ключевую ставку до 4,5%

ПРАЙМ05:15

У мягкости есть предел

Российская газетавчера в 11:46

Аналитики спрогнозировали снижение ключевой ставки до 5%

Известиявчера в 09:27

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

ТАСС03:41
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 05:51, Ашберн
Происшествия

Суд повторно рассмотрит аферу на 330 миллионов рублей в НПО Лавочкина

Прокуратура повторно утвердила обвинение по делу об афере на 330 миллионов рублей в НПО имени Лавочкина, одном из ведущих предприятий космической отрасли России, сообщает во вторник подмосковный главк СК РФ.
РИА Новости 05:36
Кино

Крис Эванс хотел бы сыграть Человека-паука, но ему не нравится костюм супергероя

В интервью SCMP исполнитель роли Капитана Америка Крис Эванс признался, что его любимым супергероем с детства был Человек-паук.
КиноПоиск 05:02
Армия и оружие

Канадские военные инструкторы вернутся на Украину

Газета.Ru 14 июня в 23:09
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Экономика

С 1 июля нужно перейти на карты «Мир» для перечисления пособий

После 1 июля 2020 года переводить любые детские пособия нужно только на карту «Мир». Об этом ЦБ напомнил еще в апреле этого года.
Бухгалтерия.ру 05:27
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 14 июня в 06:26
3,1K
Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия вчера в 10:53
5,8K
Общество

В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
1,2K
Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости 14 июня в 19:04
2,7K
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Музыка

Названы даты проведения «Евровидения-2021»

Из всех исполнителей, которые должны были принять участие в Евровидении этого года, 18 членов уже подтвердили намерение выступить в конкурсе в 2021 году.
ToDay News Ufa вчера в 13:48
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Шоу-бизнес

Мария Шукшина осудила семью Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым

Известная российская актриса Мария Шукшина резко высказалась в адрес родных Сергея Захарова, который погиб в ДТП при участии Михаила Ефремова.
iReactor 04:18
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Общество

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым водителя раскрыл подробности дела

Добровинский подчеркнул, что никаких попыток Ефремова или его представителей связаться с семьей Захарова не было, несмотря на слова адвоката артиста.
Lenta.ru 03:57
Происшествия

В Дагестане рассказали о пострадавших в конфликте в палаточном лагере

В результате конфликта в пункте временного размещения в Дагестане пострадали трое полицейских и трое граждан Азербайджана.
RT на русском 03:37
798
Происшествия

Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова

Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета вчера в 18:37
4K
Политика

В КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

Ранее 16 июня в Южной Корее сообщили о взрыве межкорейского офиса связи, однако подробностей происшествия не представили.
Известия 04:50
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Общество

231 новый случай коронавируса выявили за сутки в Свердловской области

231 новый случай коронавируса выявили за сутки в Свердловской области, таковы данные оперштаба на вторник, 16 июня.
Время Пресс 04:05
1,1K
Происшествия

Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой

Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
166
Происшествия

Четверо военных пострадали при взрыве на полигоне под Новосибирском

News.ru 01:47
11
Наука

Птицы и рыбы могут видеть недоступные человеческому зрению цвета

Птицы, рептилии, амфибии и даже рыбы могут видеть недоступные человеческому зрению цвета и оттенки, которые люди даже не могут себе вообразить.
МедиаПоток 05:36
Общество

В магазинах начали продавать Конституцию с поправками

В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
472
Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости вчера в 09:17
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Фигурное катание

Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков

Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
Актуальные Новости вчера в 15:31
Общество

Минпросвещения разработало «базовые ценности» школьного воспитания

Министерство просвещения разработало документ, который установит единую программу воспитания школьников по всей стране.
Вести.Ru 04:15
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
1,2K
Политика

США требуют немедленного освобождения Пола Уилана

Соединенные Штаты возмущены приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против РФ и требуют его немедленного освобождения.
ТАСС вчера в 08:06
1,6K
Армия и оружие

Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем

В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5—6 мая.
RT на русском 04:56
7
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Происшествия

В Волгограде подросток планировал нападение на школу

ФСБ по Волгограду задержан 14-летний подросток, планировавший совершить атаку на школу.
Inc-news.ru вчера в 10:38
1,6K
Футбол

Гаттузо выгнал Лосано с тренировки накануне финала Кубка Италии

Corriere dello Sport утверждает, что главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо выгнал с тренировки полузащитника своей команды Ирвинга Лосано.
Soccer.ru 04:38
Музыка

Группу Little Big заподозрили в плагиате песен The Black Eyed Peas

Lenta.ru 02:48
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