Финансы
REGNUMОт ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
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Единоборства
Волкановски заявил, что хочет боя с Хабибом Нурмагомедовым
ГЛАС.RU вчера в 23:40
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32
Кино
Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом
Актриса без лишней скромности даже называет игру Паттинсона великолепной.
Телепрограмма вчера в 03:39
Общество
Количество заболевших коронавирусом увеличилось в Республике Алтай
За прошедшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 2 новых случая заболевания коронавирусом.
Катунь 24 вчера в 02:12
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали три ошибки при проверке уровня масла, которые могут привести к поломке двигателя.
Тарантас Ньюс вчера в 23:39
Футбол
Роналдо назвал четырёх лучших футболистов в истории
Двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо перечислил имена четырёх лучших футболистов в истории мирового футбола.
Metaratings вчера в 16:53
Общество
Обнародован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
"Вечером 18 июня центр через Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР через "Государственную систему научно-технических ресурсов по новому типу коронавирус" официально опубликовал данные об эпидемиологической ситуации на рынке "Синьфади" и геноме вируса", - говорится в опубликованном сообщении на сайте центра.
РИА Новости вчера в 21:45
Общество
Что случилось этой ночью: пятница, 19 июня
Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось с 3483 до 3531.
Интерфакс 00:30
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале текущего года будет самым высоким в истории человечества.
Моя Москва.онлайн 00:14
Футбол
Стало известно расписание сборной России на перенесенном Евро-2020
Третью игру группового этапа Россия сыграет с Данией в Копенгагене 21 июня. Сам чемпионат Европы продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
BetOn 17 июня в 11:27
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости вчера в 21:36
Политика
Эксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
Ведомости вчера в 15:30
Политика
Сербия не примет решение по Косово без одобрения России
«Любое окончательное решение проблемы Косово потребует одобрения Российской Федерации как на уровне Совета Безопасности ООН, так и с точки зрения партнера, который всегда поддерживал Сербию»,— сказал господин Вучич на совместной пресс-конференции с господином Лавровым в Белграде.
Коммерсантъ вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе рассказал о ребенке, который носит его отчество
Paparazzi.ru вчера в 02:03
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК вчера в 09:07
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Политика
Путин обратится к россиянам по поводу поправок в Конституцию РФ
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин намерен обратиться к россиянам в преддверии голосования по изменению Конституции, назначенного на 1 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Моссовет вчера в 03:16
Происшествия
Бывшего замначальника алтайской полиции отправили в колонию
Бывший полицейский получил три года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах на два года.
Толк вчера в 21:03
Здоровье
ВОЗ заявила о прорыве в лечении Covid-19
Итоги клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса Covid-19 стали научным прорывом, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Татар-информ 17 июня в 01:28
Политика
Посольство России призвало не пугать американцев «российской угрозой»
Посольство России призвало американских законодателей проявлять сдержанность в оценках и не пугать граждан США «российской угрозой».
RT на русском 00:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости 17 июня в 20:57
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев -- сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском 17 июня в 08:30
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости 17 июня в 13:44
Происшествия
В США полицейскому предъявят обвинения в убийстве афроамериканца
Российская газета 17 июня в 16:44
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости вчера в 10:33
Политика
Facebook и Twitter не выявили иностранного вмешательства в протесты в США
Facebook и Twitter заявили об отсутствии признаков иностранного вмешательства в протесты в США.
Росбалт вчера в 20:40