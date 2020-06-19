Финансы
Моя Москва.онлайнОт ЦБ РФ ждут снижения ключевой ставки
В эту пятницу состоится заседание совета директоров Центробанка РФ по денежно-кредитной политике. Об этом пишет «Российская газета». По предварительным прогнозам аналитиков, регулятор должен продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизить ключевую ставку с текущих 5,5% годовых.
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«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и в мире», — говорится в сообщении регулятора.Компания06:30
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