Финансы
REGNUMОт Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Как полагает Гинько, предел снижения уже достигнут, и изменение процентных ставок становится малоэластичным. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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У ЦБ РФ имеются все основания для еще одного снижения ключевой ставки до 7% годовых
Finam.Ruвчера в 09:45
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Детские хирурги областной клинической больницы №2 в Тюмени удалили у 10-летней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Здоровье
Скворцова: в России создали протез нового поколения
Протез нового поколения с обратной связью появился в России, который позволяет человеку с протезом чувствовать.
Будущее России. Национальные проекты 03:34
Авто
Skoda Scala получил исполнение Monte Carlo
Хэтчбек Skoda Scala Monte Carlo назван в честь раллийного соревнования, в котором чешский автопроизводитель впервые принял участие в 1911 году.
Тарантас Ньюс вчера в 11:20
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Космос
Космонавты допросили робота «Федора» на МКС
Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов допросили робота "Федора" на МКС в ходе эксперимента.
Газета.Ru вчера в 14:15
Культура
Александр Розенбаум после сложной операции попал в реанимацию
OAnews вчера в 07:26
Общество
Росстат подсчитал долю работающих женщин в России
Уточняется, что в 2018 году, согласно данным ведомства, работу имели только 53,2% женщин в России.
Газета.Ru 02:57
Футбол
ФК «Ростов» может перестать играть на «Ростов Арене»
Футбольный клуб «Ростов» получил проект расторжения договора об аренде стадиона «Ростов Арена» от компании «Спорт-Инжиниринг».
161.ru вчера в 13:30
Происшествия
В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Футбол
Волкан Демирел завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Фенербахче»
Голкипер сразу же вошел в тренерский штаб команды, за которую отыграл 17 лет.
Спорт-Экспресс 02:20
Армия и оружие
В СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
REGNUM 03:00
Происшествия
Пострадавшая при теракте в Беслане не получила назначенную ЕСПЧ выплату
Россия выплатила почти всем пострадавшим при захвате заложников в Беслане компенсации, назначенные Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
Телеканал 360° 02:09
Происшествия
Найдены тела 25 погибших при пожаре на судне в Калифорнии
В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.
Газета.Ru 03:16
Происшествия
На Колтушском шоссе в ДТП погиб мотоциклист
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте, его пассажирка (женщина 1995 г.р.) в тяжёлом состоянии госпитализирована.
Piter.tv 03:35
Происшествия
Пять человек погибли на Багамах в результате урагана «Дориан»
Пять человек погибли в результате стихийных бедствий на Багамских островах, вызванных ураганом «Дориан», сообщает Associated Press.
REGNUM вчера в 19:53
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Происшествия
У бывшего министра Абызова нашли кипрский офшор для махинаций
Басманный суд Москвы на два месяца отправил в СИЗО гражданку Украины Инну Пикалову, она может стать ключевым фигурантом уголовного дела Михаила Абызова, экс-министра по вопросам открытого правительства.
Lenta.ru 03:29
Политика
Лукашенко предложил создать единый антитеррористический фронт
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости создать единый антитеррористический фронт силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организаций.
Взгляд.ру 03:48
Кино
Диана Шурыгина снимется в «Брате-3»
Сегодня же появилась информация, что к актерскому составу «Брата-3» присоединилась скандально известная Диана Шурыгина, прославившаяся на всю страну после истории с изнасилованием.
Вокруг ТВ вчера в 06:34
Музыка
Автор «Третьего сентября» Николаев рассказал, как создавался хит
Певец и композитор Игорь Николаев объяснил значение даты в песне "третье сентября", для которой он создавал текст.
ТАСС 02:32
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
Иностранные граждане и компании смогут купить землю на Украине только будучи зарегистрированными в качестве украинских юридических лиц, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук 2 сентября в эфире телеканала ICTV.
REGNUM 01:57
Политика
Обмен заключёнными между Россией и Украиной в понедельник не состоится
Ранее СМИ сообщали, что обмен заключёнными между Россией и Украиной должен был состояться на прошлой неделе. Конкретной даты до сих пор нет.
Говорит Москва вчера в 06:38