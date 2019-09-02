Финансы
REGNUMОт Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Как полагает Гинько, предел снижения уже достигнут, и изменение процентных ставок становится малоэластичным. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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У ЦБ РФ имеются все основания для еще одного снижения ключевой ставки до 7% годовых
Finam.Ruвчера в 09:45
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Музыка
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Газета.Ru 03:28
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Коммерсантъ 04:31
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В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста
В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста Тело 24-летней Даяны с черепно-мозговой травмой обнаружили под Верещагинским мостом.
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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
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Газета.Ru вчера в 11:48
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Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
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«Роснефть» призвала «Транснефть» извиниться перед Шрёдером
"Роснефть" рассчитывает на извинения в адрес председателя ее совета директоров Герхарда Шрёдера со стороны руководства "Транснефти" в связи с некорректностью комментариев официального представителя компании Игоря Демина.
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Газета.Ru 03:26
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
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17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду
Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
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Боласи, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Спортинг»
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Регина Тодоренко показала милые фото из Одессы с 9-месячным сыном
Пока Регина Тодоренко активно публиковала снимки со своего мини-отпуска.
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В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Общество
В США готовятся к визиту урагана невиданной силы
Ураган собирается пройти по океану мимо штата Флорида. Ему присвоена высшая, пятая степень опасности и силы.
Вести Подмосковья 00:43
Политика
В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
Турция может заключить с Россией контракт на поставку дополнительной партии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».
RT на русском вчера в 15:11
Общество
Роспотребнадзор дал советы по организации питания школьников
Роспотребнадзор рассказал, как правильно организовать питание школьников, передает РИА "Новости".
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Экономика
Глава правительства Украины назвал условия покупки земли иностранцами
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Предстоящей осенью театральную Россию ожидает грандиозная премьера новаторского шоу «Сны Спящей красавицы».
Московский Комсомолец вчера в 11:33
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Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
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