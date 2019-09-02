Финансы

REGNUMREGNUMОт Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки

Как полагает Гинько, предел снижения уже достигнут, и изменение процентных ставок становится малоэластичным. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
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