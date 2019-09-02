Финансы
REGNUMОт Центрального банка РФ ждут дальнейшего понижения ключевой ставки
Как полагает Гинько, предел снижения уже достигнут, и изменение процентных ставок становится малоэластичным. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 26 июля 2019 года, Банк России уже снизил ключевую ставку на 25 пунктов с 7,5% до 7,25%.
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Происшествия
В Ставропольском крае разбился штурмовик Су-25УБ
РИА Новости 07:57
Происшествия
В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани содержались волосы и фрагменты зубов.
РИА Новости 03:10
Политика
Порошенко снова не приехал на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришёл в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий.
RT на русском 08:26
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Кино
В Москве умерла актриса Зинаида Славина
В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
Вести.Ru 06:17
Экономика
В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка
Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
News.ru 06:02
Политика
Путин назвал чиновницу из Тулуна непорядочным человеком
15 августа в Facebook появилась аудиозапись, на которой женщина, по голосу похожая на начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич, комментирует предыдущий приезд Владимира Путина в Тулун и называет местных жителей «бичевней» и «быдлом».
АБН вчера в 23:16
Политика
Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список пленных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого украинские спецслужбы задержали как «ценного свидетеля» по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбассом.
Lenta.ru 07:23
Происшествия
В Москве задержали лидера Либертарианской партии России
В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
Коммерсантъ 08:01
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
Peterburg2.ru 05:43
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 27 августа в 03:18
Экономика
ЦБ Нидерландов будет регулировать работу криптовалютных компаний
Центробанк Нидерландов официально заявил, что начнет регулировать криптовалютные компании с 10 января 2020 года, сообщает агентство Reuters.
РБК 08:00
Политика
В семье Юлии Тимошенко произошла трагедия – Наливайченко
Украина.ру 06:58
Происшествия
Женщину госпитализировали после секса в московской гостинице
В Москве 39-летнюю женщину экстренно увезли в больницу после того, как она провела ночь со свои партнером в гостинице на Бакунинской улице, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 02:23
Футбол
Сборная России тренируется в полном составе
Чемпионат 04:39
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
Известия 06:30
Политика
Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка
Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».
РБК 08:14
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35" был отложен из-за дела украинских моряков.
Газета.Ru вчера в 16:20
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Космос
Робота «Федор» перенесли в «Союз» перед возвращением на Землю
Робота «Федор», который находится на орбите, перенесли во вторник, 3 сентября, на борт корабля «Союз МС-14» перед возвращением на Землю, которое запланировано на 7 сентября.
Известия 06:03
Происшествия
СПЧ попросил прокуратуру провести проверку в связи с задержанием Азара
Совет просит столичную прокуратуру провести проверку по данному факту и проинформировать о принятых мерах, говорится в сообщении пресс-службы СПЧ во вторник.
Интерфакс 08:08
Хоккей
17-летний Амиров дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с «Куньлунем»
Ворота с первых минут будет защищать Юха Метсола, 17-летний Родион Амиров дебютирует в четвёртой тройке.
Спорт БИЗНЕС Online 06:21
Происшествия
Впавшая в кому в Турции российская студентка умерла
19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
Lenta.ru 05:26
Экономика
Минпромторг продлит поддержку автопрома на 2020 год
Российская газета 07:40
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
RT на русском 07:00