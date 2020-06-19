Финансы

Piter.tvPiter.tvОт Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки

От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки. Финансовые аналитики высказывают мнение, что регулятор опустит её до 5% на ближайшем заседании совета директоров. Об этом пишет газета "Известия".
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Уралсиб предполагает снижение ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ 19 июня на 100 б.п

Финмаркет04:33

Эксперты: Набиуллину «дожало» банковское лобби

Евразия Daily03:15

Эксперты ожидают сильнейшего за пять лет снижения ключевой ставки ЦБ

ТАССвчера в 06:56

Главные анонсы 19 июня

Коммерсантъвчера в 17:01

От Центробанка ждут рекордного снижения ключевой ставки

URA.Ruвчера в 08:10

Если ЦБ снизит ставку на 100 б.п. и даст мягкий комментарий, это окажет поддержку ОФЗ

ПРАЙМ04:27

Банки ждут снижения ключевой ставки до 5 процентов

РЕН ТВ15 июня в 18:47
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Политика

Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом

Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
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Политика

Доработанный план восстановления экономики направили Путину

Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Футбол

«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ

"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Космос

New Horizons первым показал неземное звёздное небо

Отправленный в межзвездное путешествие 14 лет назад спутник New Horizons отдалился от планеты чуть менее чем на 8 миллиардов километров, что в 23 раза больше всей околосолнечной орбиты Земли.
Территория новостей 17 июня в 09:38
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Общество

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
579
Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
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Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

РИА Новости вчера в 12:39
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Общество

В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

Коммерсантъ вчера в 18:04
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Авто

На новом электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук

Компания Ford сообщила, что ее новая автономная система Active Drive Assist (ADA) появится к концу 2021 года и дебютирует на модели Mustang Mach-E, а после также появится на некоторых других продуктах 2021 года.
32CARS.ru вчера в 06:54
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Шоу-бизнес

Семенович показала Татьяну Навку без макияжа

Без макияжа Навка выглядит совсем юной — будто вчера закончила школу.
Wday.ru 00:05
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
2,1K
Происшествия

Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей

BFM.ru 05:04
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Космос

NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна

NASA рассматривает возможность отправки автоматической исследовательской станции к спутнику Нептуна.
Piter.tv 03:35
Шоу-бизнес

Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь

Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости вчера в 04:35
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Политика

Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
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Армия и оружие

Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

РИА Новости 03:12
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Политика

Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль

Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
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Политика

Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам

Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Общество

Расследовать «дело Белгазпромбанка» поручили КГБ Белоруссии

Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
РИА Новости 05:14
Игры

Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons

Во время своей презентации EA Play, компания так же показала и геймплейный трейлер игры Star Wars: Squadrons, релиз которой запланирован для Xbox One, PS4 и PC на 2 октября этого года.
Vprognoze.ru вчера в 21:08
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Кино

Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт

Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
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Происшествия

В Петербурге от удара молнии погиб ребенок

В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
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Армия и оружие

Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы

На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.
Комсомольская правда 03:30
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Общество

Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение

Джакарта, 16 июня 2020, 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik.
REGNUM 16 июня в 05:56
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Авто

В России выйдет новый кроссовер Geely Atlas Pro

В течение второго квартала нынешнего года китайская компания Geely собирается выпустить полноразмерный кроссовер под названием Atlas Pro на российский рынок.
Актуальные Новости вчера в 00:40
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Политика

Трамп пригрозил полностью разорвать отношения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что существует возможность полного разрыва отношений между Америкой и Китаем.
Lenta.ru вчера в 17:08
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Происшествия

Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников

Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
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Здоровье

В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом

В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому.
Новости Перми вчера в 03:44
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