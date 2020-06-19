Финансы
Piter.tvОт Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки
От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки. Финансовые аналитики высказывают мнение, что регулятор опустит её до 5% на ближайшем заседании совета директоров. Об этом пишет газета "Известия".
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Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Политика
Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Футбол
«Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча РПЛ
"Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 03:27
Космос
New Horizons первым показал неземное звёздное небо
Отправленный в межзвездное путешествие 14 лет назад спутник New Horizons отдалился от планеты чуть менее чем на 8 миллиардов километров, что в 23 раза больше всей околосолнечной орбиты Земли.
Территория новостей 17 июня в 09:38
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
Коммерсантъ вчера в 18:04
Авто
На новом электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук
Компания Ford сообщила, что ее новая автономная система Active Drive Assist (ADA) появится к концу 2021 года и дебютирует на модели Mustang Mach-E, а после также появится на некоторых других продуктах 2021 года.
32CARS.ru вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Семенович показала Татьяну Навку без макияжа
Без макияжа Навка выглядит совсем юной — будто вчера закончила школу.
Wday.ru 00:05
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Космос
NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна
NASA рассматривает возможность отправки автоматической исследовательской станции к спутнику Нептуна.
Piter.tv 03:35
Шоу-бизнес
Илон Маск устраивал оргии с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Актриса Эмбер Херд занималась групповым сексом с предпринимателем Илоном Маском и моделью Карой Делевинь.
Народные новости вчера в 04:35
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК вчера в 07:54
Политика
Верховный суд не принял иск против Путина о голосовании по поправкам
Напомним, Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституции на 1 июля.
Муксун.fm вчера в 08:52
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Общество
Расследовать «дело Белгазпромбанка» поручили КГБ Белоруссии
Дальнейшее расследование "дела Белгазпромбанка", по которому задержан претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико, поручено вести КГБ республики, заявил в пятницу белорусский генпрокурор Александр Конюк.
РИА Новости 05:14
Игры
Трейлер геймплея Star Wars: Squadrons
Во время своей презентации EA Play, компания так же показала и геймплейный трейлер игры Star Wars: Squadrons, релиз которой запланирован для Xbox One, PS4 и PC на 2 октября этого года.
Vprognoze.ru вчера в 21:08
Кино
Роль принцессы Дианы сыграет Кристен Стюарт
Производство ленты стартует в начале 2021 года. Режиссером драмы станет Пабло Ларраина, написанием сценария займется Стивен Найт.
Evo-rus.com вчера в 05:11
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Армия и оружие
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.
Комсомольская правда 03:30
Общество
Жители Индонезии смогут наблюдать частичное солнечное затмение
Джакарта, 16 июня 2020, 12:56 — REGNUM В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявили, что жители страны смогут наблюдать частичное солнечное затмение 21 июня 2020 года, сообщает Detik.
REGNUM 16 июня в 05:56
Авто
В России выйдет новый кроссовер Geely Atlas Pro
В течение второго квартала нынешнего года китайская компания Geely собирается выпустить полноразмерный кроссовер под названием Atlas Pro на российский рынок.
Актуальные Новости вчера в 00:40
Политика
Трамп пригрозил полностью разорвать отношения с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что существует возможность полного разрыва отношений между Америкой и Китаем.
Lenta.ru вчера в 17:08
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у сахалинских дачников
Медведь атаковал пенсионерку на ее даче в Холмском районе на юге Сахалина и загрыз на глазах у соседей.
Газета.Ru вчера в 23:31
Здоровье
В Прикамье выявили 65 новых заболевших коронавирусом
В Пермском крае за сутки выявили 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 44 человека проходят лечение в больницах, 21 - амбулаторно на дому.
Новости Перми вчера в 03:44