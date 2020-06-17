Финансы
АБНОт Банка России ожидают резкого снижения ключевой ставки
К концу сентября ключевая ставка в России может опуститься до 4% годовых. На предстоящем 19 июня заседании совета директоров Банка России аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. Ставку, вероятно, продолжат снижать и на следующих заседаниях.
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Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
В России за сутки выявили 7972 случая заражения коронавирусом
За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч выздоровели, 7841 скончался.
РИА Новости 03:48
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Армия и оружие
Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США
Российские ВВС поднимали в воздух истребители на перехват американских бомбардировщиков В-52Н над Охотским морем.
Вести.Ru 03:26
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
Попова пообещала вернуть школьников за парты 1 сентября
Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября, считает глава ведомства Анна Попова.
ТВ Центр 17 июня в 14:17
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Политика
Администрация Facebook удалила посты Трампа из-за символики нацистов
В четверг, 18 июня, была удалена серия рекламных публикаций на странице избирательного штаба Президента США Дональда Трампа в социальной сети «Фэйсбук».
Ореанда-Новости 02:11
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Политика
Антироссийские санкции Евросоюза из-за Крыма продлены на год
Брюссель, 18 июня 2020, 15:57 — REGNUM Санкции в отношении Крыма и Севастополя, введённые Евросоюзом из-за отказа признавать воссоединение полуострова с Россией, продлены на год.
REGNUM вчера в 08:57
Общество
В России создан арктический вертолет Ми-8АМТ
Холдинг «Вертолеты России», который входит в состав Ростеха, начал серийное производство арктических вертолетов Ми-8АМТ.
Русская Планета 03:28
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Футбол
Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
RT на русском 03:43
Армия и оружие
Минобороны публикует уникальные документы о первых днях войны
«Публикация документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй Мировой войны», — подчеркнули в Министерстве обороны.
REGNUM вчера в 17:40
Футбол
«Черчесов и Шевчук «увидят» матчи «Уфы». Гендиректор — о рестарте РПЛ
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал интервью «СЭ» перед рестартом сезона. В «Уфу» могут прийти крупные иностранные инвесторы.
Спорт-Экспресс вчера в 16:30
Общество
Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от сердечно-сосудистой недостаточности
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности, сообщила ТАСС заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Раиса Конашкова.
Коммерсантъ вчера в 23:20
Общество
Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
RuNews24.ru 00:42
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Общество
В России за сутки выявили 7972 случаев коронавируса
В 83 регионах России за минувшие сутки выявили 7972 новых случая коронавируса, сообщил федеральный оперативный штаб.
ФАН 03:37
Здоровье
Как определить рак по запаху, рассказала врач
Врач-дерматолог, косметолог Ирина Скорогудаева рассказала о том, как неприятный запах тела может просигнализировать о наличии онкологии.
Live24 вчера в 14:56
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве девочки признан вменяемым
В Саратове эксперты признали вменяемым Михаила Туватина, обвиняемого в убийстве и изнасиловании девятилетней девочки, пишет ТАСС со ссылкой на представительницу потерпевшей стороны Александру Бакшееву.
Газета.Ru вчера в 16:49
Политика
Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москве.
BFM.ru 02:17
Здоровье
Врачи рассказали, кому опасно загорать
Газета.Ru 00:00
Политика
В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
Российская газета 02:49
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты нашли эту окаменелость в 2011 году.
Evo-rus.com вчера в 11:00
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье танцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция проверяет информацию о двух девушках, которые то ли в купальниках, то ли в нижнем белье танцевали в фонтане у мемориала Победы.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Общество
В Беларуси задержан конкурент Александра Лукашенко на выборах
Один из потенциальных кандидатов, в недавнем прошлом глава Белгазпромбанка, господин Бабарико был задержан за попытку воздействия на свидетелей.
Вести Подмосковья вчера в 13:05
Экономика
Правительство расширило список крупных проектов с госучастием
Правительство России расширило список крупных проектов с госучастием, финансируемых за счёт Фонда национального благосостояния (ФНБ) и в рамках федеральных целевых программ.
RT на русском 02:49