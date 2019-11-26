Спорт

МК-СпортМК-СпортОт Евро-2020 до этапов по фигурному катанию: чего лишится Россия

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ВАДА всегда прислушивается к своему комитету по соответствию, а ждать благосклонности к России не приходится. Чисто теоретически у нашей стороны будет порядка трех месяцев до вступления в силу приговора, а значит, до весны 2020-го соревнования на территории России останутся в силе.
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От Евро-2020 до этапов по фигурному катанию: чего лишится Россия

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