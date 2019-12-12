Политика

REGNUMREGNUMОт Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии. Для Берлина и Брюсселя пришло время занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами, подчеркнул он.
Читать в источнике
Комментировать26

Подробнее о событии

Цеков объяснил призыв OMV ответить на санкции США по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru07:06

Глава OMV призвал продумать ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

Известия02:41

В Германии потребовали ответа ЕС на санкции против «Северного потока-2»

РБК03:30

В Совфеде поддержали призыв главы OMV ответить на санкции США

RT на русском04:20

В Германии призвали Европу принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

ТАСС02:52

Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

РИА Новости06:14

В Германии призвали ответить на санкции США против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК вчера в 08:25
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Коммерсантъ 06:40
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
РИА Новости 08:30
Происшествия

После крушения вертолета Ми-28 на Кубани возбудили дело

Военные следователи возбудили уголовное дело после крушения военного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
Деловая газета. Юг 03:16
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку

Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Коммерсантъ 07:05
Политика

Forbes назвал Меркель самой влиятельной женщиной года

Известия 07:48
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Автоновости дня вчера в 08:14
Происшествия

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

РИА Новости 03:42
Политика

Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Lenta.ru 07:50
Музыка

Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
OAnews вчера в 10:09
Политика

Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
РИА Новости 08:03
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета вчера в 15:10
Политика

МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»

В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Интерфакс 04:44
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общественная служба новостей вчера в 03:48
Политика

Депутаты Госдумы не поедут в Австралию в начале года

Депутаты должны были принять участие в очередной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в середине января.
Эхо Москвы 08:03
Футбол

Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Чемпионат 04:00
Политика

Съемочную группу телеканала «Звезда» пустили на Украину

ТАСС 07:49
Политика

Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
RT на русском 02:00
Общество

Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат

Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:23
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

РИА Новости 08:31
Хоккей

После удара Овечкина хоккейный судья оказался в больнице

Матч завершился несколько часов назад в Вашингтоне и закончился победой команды Ове со счетом 3:2. После начала третьего периода Овечкин случайно толкнул в спину главного арбитра, когда пытался вступить в борьбу за шайбу.
Накануне.Ru 00:25
Происшествия

Российский журналист умер после открывшегося кровотечения

В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Lenta.ru 08:40
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Футбол

Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»

В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Все про Спорт ру 04:10
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:55
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Общество

Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей

В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Аргументы и Факты 05:39
Политика

Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Известия вчера в 06:50
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 10 декабря в 02:40
Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
РИА Новости 06:33
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное