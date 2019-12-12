Политика
REGNUMОт Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии. Для Берлина и Брюсселя пришло время занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами, подчеркнул он.
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Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Происшествия
СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»
"5 канал" опубликовал список пострадавших при пожаре на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов".
Происшествия
После крушения вертолета Ми-28 на Кубани возбудили дело
Военные следователи возбудили уголовное дело после крушения военного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко уходит в отставку
Сам господин Левченко в среду, 11 декабря, дал интервью «РИА Новости», в котором рассказал о ситуации с урегулированием последствий наводнения, борьбе с лесными пожарами и других направлениях работы администрации региона.
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России
Чешская компания Skoda представила в Санкт-Петербурге новый компактный кроссовер Skoda Karoq для российского рынка.
Политика
Зеленский написал статью и вывел в ней формулу будущего Украины
Президент Украины Владимир Зеленский написал статью «Вперед и вверх» для журнала «Новое время», в которой он вывел пять составляющих формулы для будущего страны.
Музыка
Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»
15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
Политика
Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым
Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
Экономика
Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019
В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Политика
Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже
Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Политика
Депутаты Госдумы не поедут в Австралию в начале года
Депутаты должны были принять участие в очередной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в середине января.
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Политика
Джабаров оценил позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффена Котре о том, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».
Общество
Почти половина россиян имеет лишний вес, выяснил Росстат
Росстат зафиксировал предрасположенность к лишнему весу более чем у половины россиян, сообщает ТАСС.
Хоккей
После удара Овечкина хоккейный судья оказался в больнице
Матч завершился несколько часов назад в Вашингтоне и закончился победой команды Ове со счетом 3:2. После начала третьего периода Овечкин случайно толкнул в спину главного арбитра, когда пытался вступить в борьбу за шайбу.
Происшествия
Российский журналист умер после открывшегося кровотечения
В публикации Виноградов рассказал, что у него открылось кровотечение после выписки из больницы, а прибывшие на вызов скорой помощи врачи наложили повязку, не остановив само кровотечение.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Футбол
Онлайн трансляция матча «Динамо» Киев – «Лугано»
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Общество
Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей
В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.
Политика
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки».
Шоу-бизнес
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта
63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.