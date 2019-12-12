Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии. Для Берлина и Брюсселя пришло время занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами, подчеркнул он.

От Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»

Экономика Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.

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Общество Рязанский суд выдворил из РФ пятерых американских преподавателей В Рязани суд признал пятерых американских граждан виновными в нарушении правил пребывания в РФ, сообщается на сайте Советского районного суда Рязани.

Шоу-бизнес 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".