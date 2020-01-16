Из восьми участников полуфинала конкурса «Лидеры России» от Магаданской области, в финал прошла лишь одна претендентка, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт организаторов.

От Колымы в финал конкурса «Лидеры России» прошла одна участница

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