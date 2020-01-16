Общество

REGNUMREGNUMОт Колымы в финал конкурса «Лидеры России» прошла одна участница

Из восьми участников полуфинала конкурса «Лидеры России» от Магаданской области, в финал прошла лишь одна претендентка, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт организаторов.
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Трое якутян попали в финал конкурса «Лидеры России»

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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
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