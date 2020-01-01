Экономика
REGNUMОт Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.
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Армия и оружие
СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет
Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
Происшествия
Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране
Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Тегерана.
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка
Технологии
«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов
"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Политика
Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
Общество
Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там
«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
Политика
Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
Общество
Российских школьников научат безопасному поведению в Сети
В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Армия и оружие
Опубликованы последствия разрушительных ударов Ирана по американским военным в Ираке
Следует уточнить, что Ирана атаковал две американских военных базы в Ираке, в частности, помимо базы аль-Асад, удар был также нанесён и по авиабазе Балад, расположенной в 70 километрах от иракской столицы, однако, на текущий момент каких-либо свидетельств о нанесённом ущербе нет.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции
Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции 42-летняя красотка проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине
Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
Наука
Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир
Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
Армия и оружие
СМИ: ПРО США оказались бессильны против новейших иранских ракет Fateh и Qiam
В ходе атаки на американские военные базы в Ираке были задействованы новейшие иранские ракеты Fateh и Qiam, против которых оказались бессильны системы противоракетной обороны США.
Технологии
Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года
Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.
Кино
Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»
Армия и оружие
Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке
Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год
Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%.
Армия и оружие
Госдеп утверждает, что Иран атаковал США 15 раз за четыре месяца
Ракетный обстрел иракских баз с американскими военнослужащими на этой неделе стал уже пятнадцатым нападением со стороны Ирана на США за четыре месяца, утверждает госдепартамент.
Гаджеты
Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex
Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
Культура