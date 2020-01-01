Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Происшествия Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Тегерана.

Политика Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Политика Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.

Политика Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.

Общество Российских школьников научат безопасному поведению в Сети В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.

Армия и оружие Опубликованы последствия разрушительных ударов Ирана по американским военным в Ираке Следует уточнить, что Ирана атаковал две американских военных базы в Ираке, в частности, помимо базы аль-Асад, удар был также нанесён и по авиабазе Балад, расположенной в 70 километрах от иракской столицы, однако, на текущий момент каких-либо свидетельств о нанесённом ущербе нет.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции 42-летняя красотка проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан.

Общество РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.

Наука Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.

Технологии Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.