Экономика

REGNUMREGNUMОт Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.
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18 экономистов и политологов дали прогноз, каким будет 2020 год

URA.Ru21:21

В России спрогнозировали падение ставок по кредитам

ФедералПресс06 января в 01:06

Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году

Комсомольская правда07:38

Обзор московских событий в СМИ за 7 января

Агентство Москва06 января в 22:21

С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

Известия06 января в 16:01

В России ожидается падение ставок по кредитам

Live2406 января в 01:43

От Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии

REGNUM19:44
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Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК 13:47
Футбол

«Валенсия» с Черышевым пропустила «Реал» в финал Суперкубка Испании

Вести.Ru 16:15
Происшествия

Возгорание двигателя назвали причиной крушения самолета в Иране

Возгорание двигателя стало причиной крушения украинского пассажирского самолета после взлета из Тегерана, сообщил агентству IRNA официальный представитель международного аэропорта Тегерана.
РИА Новости 01:20
Политика

Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Коммерсантъ 21:26
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 04:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 16:33
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru 17:32
Хоккей

«Рейнджерс» обыграли «Колорадо», Панарин набрал три очка

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
Технологии

«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

"Яндекс" рассматривает запуск виртуального оператора, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Интерфакс 20:32
Политика

Трамп попросил Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

Россия и другие государства должны выйти из ядерной сделки с Ираном и начать работу над новым договором, который позволит сделать мир безопаснее.
URA.Ru 13:35
Общество

Карлос Гон объяснил побег из Японии нежеланием умереть там

«Нетрудно было понять, что мне придется либо умереть в Японии, либо бежать», — сказал Гон (цитата по The Wall Street Journal).
РБК 11:12
Политика

Пушков: война с Ираном могла бы похоронить Трампа

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил о том, что президент США Дональд Трамп «поступил здраво» отказавшись от военных действий в отношении Ирана и то, что война с Тегераном «могла бы похоронить» американского лидера.
News.ru 22:59
Общество

Российских школьников научат безопасному поведению в Сети

В Минпросвещения отмечают, что после освоения курса дети будут уметь приводить примеры информационных и компьютерных рисков и угроз, предупреждать и предотвращать их.
Известия 16:46
Общество

Более миллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии

Газета.Ru 21:13
Армия и оружие

Опубликованы последствия разрушительных ударов Ирана по американским военным в Ираке

Следует уточнить, что Ирана атаковал две американских военных базы в Ираке, в частности, помимо базы аль-Асад, удар был также нанесён и по авиабазе Балад, расположенной в 70 километрах от иракской столицы, однако, на текущий момент каких-либо свидетельств о нанесённом ущербе нет.
Avia.pro 11:24
Армия и оружие

Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде

РИА Новости 15:52
Кино

Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Как сообщает Radio Times, актер Роберт Арамайо, известный зрителям по роли молодого Неда Старка в культовой многосерийке "Игра престолов" будет сниматься в сериале "Властелин Колец".
Московский Комсомолец 18:50
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции

Анфиса Чехова оголилась на отдыхе во Франции 42-летняя красотка проводит новогодние каникулы на французском горнолыжном курорте Шамони-Монблан.
Экспресс газета 10:58
Общество

Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно

По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Известия 17:50
Происшествия

Под Новосибирском при пожаре в торговом комплексе погиб мужчина

РИА Новости 22:55
Общество

РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине

Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
РИА Новости 23:12
Наука

Ученые: наследственность влияет на способность сжигать жир

Ученые сообщили, что в организмах близнецов, которые в жизни занимались спортом с разной степенью интенсивности, нет существенных отличий в сжигании жира при нагрузках и в состоянии покоя.
ToDay News Ufa 09:34
Армия и оружие

СМИ: ПРО США оказались бессильны против новейших иранских ракет Fateh и Qiam

В ходе атаки на американские военные базы в Ираке были задействованы новейшие иранские ракеты Fateh и Qiam, против которых оказались бессильны системы противоракетной обороны США.
Российский Диалог 23:14
Технологии

Роспатент назвал самые интересные российские изобретения 2019 года

Важными разработками года названы: программа оказания экспресс помощи людям с высоким риском сердечных проблем, а также микроорганизм, очищающий водоемы или береговую линию от нефти и нефтепродуктов.
Sibnovosti.ru 03:52
Кино

Кристиан Бэйл может сыграть в фильме «Тор: Любовь и гром»

Salt Mag вчера в 09:01
Армия и оружие

Президент Ирана пообещал «отрезать ногу» США на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Рухани сравнил убийство командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани силами США с потерей человеком руки и обещал, что не оставит это без ответа, сообщает Fars.
DP.RU 03:57
Экономика

Всемирный банк спрогнозировал состояние мировой экономики на 2020 год

Всемирный банк опубликовал ежегодный прогноз состояния мировой экономики, согласно которому в 2020 году рост экономики составит 2,5%.
RT на русском 22:26
Армия и оружие

Госдеп утверждает, что Иран атаковал США 15 раз за четыре месяца

Ракетный обстрел иракских баз с американскими военнослужащими на этой неделе стал уже пятнадцатым нападением со стороны Ирана на США за четыре месяца, утверждает госдепартамент.
РИА Новости 22:03
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

Компания Amazfit показала новые «неубиваемые» умные часы T-Rex, способные выдерживать экстремальные температуры, влагу, пыль, а также обладающие устойчивостью к коррозии.
iReactor 13:42
Культура

«Оскар» вновь пройдет без ведущего

Коммерсантъ 18:59
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