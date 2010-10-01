Экономика
REGNUMОт Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.
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Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Общество
Гороскоп 7 января: Водолеи исправят ошибку, у Рыб сменится настроение
Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать предметом любви на многие месяцы, а может быть, и годы.
Биатлон
Миронова откроет спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Шоу-бизнес
Отдыхающий на Мальдивах Филипп Киркоров поздравил всех с Рождеством
Потом исполнитель едет на мероприятие в честь праздника и громко говорит: "С Рождеством всех".
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления с обращением к нации и международному сообществу по поводу сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и напряженных взаимоотношений с Ираном заявил, что не позволит Тегерану иметь ядерное вооружение, пока он глава США.
Единоборства
Президент WBO ответил на критику Фьюри
Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель ответил на критику бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
Политика
Захарова прокомментировала удары Ирана по американским базам в Ираке
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя пояснил, Москва и Китай заблокировали заявление СБ ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке 31 декабря, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб Сулеймани.
Происшествия
В новогодние каникулы на дорогах Приморья произошло около 400 ДТП
Во время праздничных дней Госавтоинспекция зарегистрировала на дорогах Приморья 396 автомобильных аварий.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Здоровье
Вздутие живота может указывать на рак кишечника
Если регулярно случающийся метеоризм сопровождается потерей веса, то это может сигнализировать в том числе и о раке кишечника.
Армия и оружие
В «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты
Два ракетных снаряда упали в районе «зеленой зоны» столицы Ирака, сообщают СМИ.
Политика
Визит Меркель в Москву оказался не связан с убийством Сулеймани
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос ТАСС о связи предстоящего визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию с убийством иранского генерала Касема Сулеймани.
Космос
В Млечном Пути обнаружена колоссальная «волна» газа и молодых звезд
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Политика
Клинцевич назвал провальными действия США против «Турецкого потока»
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что запуск газопровода "Турецкий поток" является прорывом российской экономики и дипломатии, которое способствует росту авторитета РФ.
Общество
Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
"Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные", - рассказал замруководителя ведомства Иван Шкловец РИА Новости.
Транспорт
«Россия» направит рейсы из Петербурга в обход Ирана и Ирака
Авиакомпания «Россия» внесла корректировки в маршруты трех рейсов. Полет будет выполнен в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Армия и оружие
Американцы не поверили в мощность «Авангарда»
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство.
Здоровье
Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.
Гаджеты
Samsung презентовала неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro
Как сообщает ToDay News Ufa, у нового аппарата Samsung Galaxy Xcover Pro следующие характеристики: процессор Exynos 9611; экран на 6,3-дюйма, типа типа Infinity-O, в левом верхнем углу имеется отверстие под селфи-камеру; оперативная память на 4 Гб; флеш-память на 64 Гб; сдвоенная основная камера на 25 и 8 мегапикселей; фронтальная камера на 13 Мп; аккумулятор емкостью 4020 мАч.
Финансы
Золотовалютные резервы Украины достигли максимума за 7 лет
Золотовалютные резервы Украины увеличились на 22% и достигли максимума за семь лет.
Политика
В провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии вновь открылся пункт пропуска Сальхиях
Военнослужащие РФ договорились с коллегами из США об открытии пункта пропуска Сальхиях, расположенного в провинции Дейр-Эз-Зор на севере Сирии.
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.