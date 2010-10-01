Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.

От Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии

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