Экономика

REGNUMREGNUMОт Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 15 января 2020 года.
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18 экономистов и политологов дали прогноз, каким будет 2020 год

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От Путина ждут снижения ключевой ставки ЦБ РФ и кредитной амнистии

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С новой ставкой: какими будут проценты по вкладам и кредитам в 2020-м

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Обзор московских событий в СМИ за 7 января

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Эксперты спрогнозировали, как изменятся проценты по кредитам в 2020 году

Комсомольская правда07:38
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 22:00, Ашберн
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