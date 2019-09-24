Кино

РБКРБКОт России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Владимир Меньшов.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось

Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»

Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.
ТАСС13:02

Подробнее о событии

Роднянский назвал преимущества выдвинутого на «Оскар» фильма «Дылда»

РБК14:11

Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

Коммерсантъ13:03

«Дылду» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар» от России, сообщил источник

РИА Новости12:27

Фильм «Дылда» о послевоенном Ленинграде выдвинули на «Оскар»

Lenta.ru12:49

Продюсер подтвердил выдвижение «Дылды» Балагова на Оскар

Телеканал 360°12:39

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

RT на русском12:50

История советских и российских номинаций на «Оскар»

ТАСС13:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 21:13, Вашингтон
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября

До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Футбол

Сычёв: намеренно не говорил об окончании карьеры

Нападающий «Пюника» Дмитрий Сычёв поделился мыслями о своём решении возобновить профессиональную карьеру игрока.
Чемпионат 06:41
Происшествия

Сеть «Магнит» проверит факт избиения покупателя своими охранниками

REGNUM 18:17
Космос

Венера устраивает танцы в верхних слоях атмосферы

AstroNews.ru вчера в 08:56
Музыка

Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»

Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2019» в Польше представит дуэт.
Слово и Дело 19:19
Общество

Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

Lenta.ru 15:01
Политика

Десяти членам делегации России на ГА ООН отказали в визах США

В Нью-Йорке 24 сентября стартует одно из важнейших мировых событий — общие прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в которой принимают участие представители почти двух сотен стран.
Известия 04:13
Общество

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 11:26
Политика

Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Политика

Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда

Московский Комсомолец 06:49
Культура

В Москве завершился фестиваль «Круг света»

ТВ Центр 15:36
Кино

Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
ТАСС 10:09
Футбол

«Тоттенхэм» вылетел из Кубка лиги, проиграв клубу из 4-го дивизиона

Лондонская команда выбыла из турнира, уступив сопернику из четвертого дивизиона, впервые с сезона-2005/06.
Sports.ru 17:45
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Наука

В Великобритании испытают водородный пассажирский самолет

Серийное производство водородных топливных установок для небольших пассажирских самолетов будет налажено на мощностях компании ZeroAvia к 2022 году.
Planet Today 05:47
Футбол

Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»

Спорт день за днем 12:01
Единоборства

Емельяненко постарается максимально продлить бой с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко в интервью «СЭ» сообщил, что не будет стараться быстро нокаутировать стронгмена Михаила Кокляева.
Спорт-Экспресс 14:10
Футбол

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на ЧМ-2022

Сборную России по футболу могут отстранить от участия на чемпионате мира в 2022 году, 24 сентября сообщает BBC.
Красная весна 06:30
Энергетика

Новак объяснил суть предложения по соглашению «Газпрома» и «Нафтогаза»

Глава российского Минэнерго Александр Новак пояснил, что понимается под «нулевым вариантом» мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу.
RT на русском 17:41
Происшествия

Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы

Известия 05:42
Происшествия

В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра

Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Футбол

Роналду никогда не голосовал за Месси

Оказывается, Криштиану Роналду никогда не голосовал за Лионеля Месси.
Евро-футбол.ру 17:08
Кино

Анджелина Джоли вновь стала блондинкой

Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Музыка

Мартиросян стал ведущим нового шоу на Первом канале

Главной изюминкой шоу станет то, что ее ведущим будет Гарик Мартиросян.
Телепрограмма 12:43
Транспорт

В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения

В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM вчера в 08:53
Экономика

Греф заявил о сокращении инвестиций в нефтепереработку почти до нуля

Два налоговых маневра в РФ сократили инвестиции в нефтепереработку фактически до нуля, считает глава Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 13:08
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери

Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Происшествия

В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Шоу-бизнес

Кристина Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым

В своем Instagram Асмус иронично ответила на публикации о том, что о разводе свидетельствует отсутствие обручального кольца на ее руке.
Вечерняя Москва 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кантемир Балагов
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр, сценарист и оператор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дылда
Фильм, 2019 (16+)
История двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда и вокруг, и главное, внутри них — руины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное