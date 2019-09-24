Картина "Дылда" режиссера Кантемира Балагова выдвинута от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", сообщил ТАСС во вторник председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов. Специальное заседание комитета состоялось во вторник в московском Доме кино.

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Российский оскаровский комитет выдвинул на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм «Дылда» Кантемира Балагова. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Владимир Меньшов.

От России на «Оскар» выдвинули фильм «Дылда»

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