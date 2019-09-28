Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомКоординационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.
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Россия обвинила США в срыве операции по спасению беженцев из «Рукбана»

РБК06:26

Москва и Дамаск потребовали от США покинуть оккупируемую территорию Сирии

Российская газета05:26

В Сирии из подконтрольного террористам лагеря смогли уйти 336 человек

SM Newsвчера в 15:59

Рябков: Россия сожалеет, что вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан сорвался из-за США

ТАСС05:44

Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

RT на русском03:43

РФ и Сирия обвинили США в срыве вывода беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

ФАН03:32

В Совфеде обвинили США в прикрытии террористов в Сирии

РИА Новости08:59
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Политика

Грета Тунберг приглашена в Госдуму

Вести.Ru вчера в 21:43
Путешествия

Российские туристы пытались вывезти из турецкого отеля чемодан еды

ФАН вчера в 14:39
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева родилась дочь

29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
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«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
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44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Происшествия

СМИ выяснили личность напавшего с ножом на сотрудника СК в Москве

Напавшим с ножом на сотрудника Следственного комитета в Москве оказался 39-летний петербуржец.
Вечерняя Москва 07:22
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Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика

Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Кино

Вышел первый тизер четвёртого сезона «Очень странных дел»

Игромания.ру 01:38
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Кино

Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 3 октября

Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 3 по 9 октября.
Куйбышевец 06:16
Общество

Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться

Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Армия и оружие

Появились фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

В Сети опубликовали фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
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Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
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ФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа

Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи». В итоге "Ахмат" уступил со счетом 0:2.
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Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
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Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
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В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне

Семилетний мальчик захлебнулся в одном из бассейнов в Набережных Челнах в понедельник во время занятий, спасенный инструктором он в тяжёлом состоянии госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:47
Происшествия

Одиннадцать российских СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма

Уголовное дело по статье 205.2 (оправдание терроризма с использованием средств массовой информации) в отношении Прокопьевой возбуждено 5 февраля 2019 года.
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Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
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Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility

Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
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Фанаты «Ниццы» обратились к нападающему, укравшему часы у одноклубника

Напомним, 18-летний игрокна прошлой неделе украл у одноклубника Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, в чем сознался в четверг.
Спорт-Экспресс 28 сентября в 20:22
Политика

Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Происшествия

Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева

Суд отказал в УДО другу Александра Кокорина и Павла Мамаева - детскому тренеру Александру Протасовицкому, который также принял участие в драках с водителем и чиновниками в центре Москвы.
Газета.Ru 08:34
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В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
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Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру по окончании сезона. Ранее он уже делал подобное заявление.
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Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ

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Воспитанница интерната погибла в ванне с кипятком

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