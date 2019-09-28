Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.

Координационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь 29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.

Общество Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми 44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Политика Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Кино Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 3 октября Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 3 по 9 октября.

Общество Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Футбол ФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи». В итоге "Ахмат" уступил со счетом 0:2.

Происшествия В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне Семилетний мальчик захлебнулся в одном из бассейнов в Набережных Челнах в понедельник во время занятий, спасенный инструктором он в тяжёлом состоянии госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Происшествия Одиннадцать российских СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма Уголовное дело по статье 205.2 (оправдание терроризма с использованием средств массовой информации) в отношении Прокопьевой возбуждено 5 февраля 2019 года.

Общество Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.

Авто Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.

Футбол Фанаты «Ниццы» обратились к нападающему, укравшему часы у одноклубника Напомним, 18-летний игрокна прошлой неделе украл у одноклубника Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, в чем сознался в четверг.

Политика Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Происшествия Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева Суд отказал в УДО другу Александра Кокорина и Павла Мамаева - детскому тренеру Александру Протасовицкому, который также принял участие в драках с водителем и чиновниками в центре Москвы.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Общество В ДНР и ЛНР началась перепись населения Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.

Футбол Роналду вновь заявил, что не исключает завершения карьеры через год Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру по окончании сезона. Ранее он уже делал подобное заявление.