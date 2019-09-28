Армия и оружие
RT на русскомКоординационные штабы России и САР потребовали от США покинуть Сирию
Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов вывести все свои войска с территории САР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление штабов.
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Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Вести.Ru вчера в 21:43
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
29 сентября стало известно, что у Сергея Лазарева родилась дочь. Как мы понимаем, дочь родилась тем же путём, что и сын.
News-24.ru вчера в 07:15
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Происшествия
СМИ выяснили личность напавшего с ножом на сотрудника СК в Москве
Напавшим с ножом на сотрудника Следственного комитета в Москве оказался 39-летний петербуржец.
Вечерняя Москва 07:22
Политика
Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове
Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Политика
Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Кино
Вышел первый тизер четвёртого сезона «Очень странных дел»
Игромания.ру 01:38
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Кино
Silver Cinema-Воскресенск. Новинки кинопроката с 3 октября
Киноцентр «Silver Cinema» сообщает о новинках кинопроката с 3 по 9 октября.
Куйбышевец 06:16
Общество
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru вчера в 09:13
Армия и оружие
Появились фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером
В Сети опубликовали фото истребителя Су-57 с неизвестным подвесным контейнером.
Актуальные Новости 04:44
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Футбол
ФК «Сочи» обыграл «Ахмат» благодаря голам Мостового и Нобоа
Во втором тайме, на 73-й минуте, Кристиан Нобоа удвоил преимущество «Сочи». В итоге "Ахмат" уступил со счетом 0:2.
Красная весна вчера в 16:51
Общество
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Композиция "Плакала" набрала наивысший балл (100).
Газета.Ru 04:00
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
В Татарстане ребенок захлебнулся в бассейне
Семилетний мальчик захлебнулся в одном из бассейнов в Набережных Челнах в понедельник во время занятий, спасенный инструктором он в тяжёлом состоянии госпитализирован, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:47
Происшествия
Одиннадцать российских СМИ устроили акцию солидарности с журналисткой Светланой Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма
Уголовное дело по статье 205.2 (оправдание терроризма с использованием средств массовой информации) в отношении Прокопьевой возбуждено 5 февраля 2019 года.
Полит.ру 08:30
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Авто
Hyundai объявила цены на онлайн-подписку Hyundai Mobility
Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.
Автоновости дня 08:10
Футбол
Фанаты «Ниццы» обратились к нападающему, укравшему часы у одноклубника
Напомним, 18-летний игрокна прошлой неделе украл у одноклубника Каспера Дольберга часы стоимостью 70 тысяч евро, в чем сознался в четверг.
Спорт-Экспресс 28 сентября в 20:22
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Происшествия
Почему суд отказал в УДО другу Кокорина и Мамаева
Суд отказал в УДО другу Александра Кокорина и Павла Мамаева - детскому тренеру Александру Протасовицкому, который также принял участие в драках с водителем и чиновниками в центре Москвы.
Газета.Ru 08:34
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Общество
В ДНР и ЛНР началась перепись населения
Донецкая и Луганская народные республики начали первую в своей истории перепись населения.
RT на русском 02:20
Футбол
Роналду вновь заявил, что не исключает завершения карьеры через год
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру по окончании сезона. Ранее он уже делал подобное заявление.
Спорт-Экспресс 08:17
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Врач подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку обладают серьезными побочными эффектами, как аллергия, угнетение функции печени и почек, снижение иммунитета.
Известия вчера в 10:58