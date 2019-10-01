Армия и оружие

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Координационные штабы России и Сирии потребовали, чтобы США покинули оккупируемую территорию. В заявлении говорится, что «командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН».
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