Политика
Lenta.ruОт Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.
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Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Ранее было опубликовано фото предполагаемого стрелка. Однако о его личности ничего не сообщалось.
Политика
Переговоры России и Украины по газу проходят в Берлине
Переговоры о продолжении транзита российского газа через территорию Украины проходят в Берлине, сообщает РИА "Новости".
Недвижимость
Ипотечный кредит могут взять около 46% российских семей
Сегодня около 46% российских семей имеют возможность взять ипотечный кредит в банке и выплачивать его.
Шоу-бизнес
Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Общество
Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом
Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Спорт
Хрычиков воздержался при голосовании набсовета по санкциям WADA
Решение не соглашаться с решением WADA принято в четверг на заседании набсовета РУСАДА, в состав которого, помимо Хрычикова, входят Владимир Чехонин, Александр Ивлев, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский, Андрей Строкин и Игорь Васильченко.
Происшествия
«Коммерсантъ» оценил ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара в ₽95 млрд
Сумма ущерба, который был нанесен авианосцу «Адмирал Кузнецов» в результате пожара, практически равна нынешней стоимости корабля.
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
Политика
Путин назвал самые тяжелые события за годы его президентства
Президент России Владимир Путин во время диалога с журналистами в рамках большой пресс-конференции назвал самые грустные события за 20 лет президентства.
Политика
Путин объяснил дешевый газ для Белоруссии
Российские энергоносители поставляются в Белоруссию без пошлин. У республики самые дешевые цены среди всех зарубежных партнеров России.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Гаджеты
Корпорация Apple стала рекордсменом на рынке смартфонов по прибыли
Корпорация Apple из США достигла рекордных показателей на рынке смартфонов по прибыли в третьем квартале.
Хоккей
Овечкин попал в тройку лучших игроков десятилетия НХЛ
Спортивный телеканал ESPN опубликовал рейтинг 100 лучших игроков десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Путин: никто не отменит плоские тарифы на авиабилеты на Дальний восток
Отменять плоские тарифы на авиабилеты на Дальний Восток не планируется, у "Аэрофлота" есть резервы на эту программу, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.
Футбол
Чем отличается очень хороший тренер от не очень хорошего? Быстротой принятия решений. В Европе отстояться невозможно, надо все время работать. А наши не привыкли
Футбольный функционер, агент и эксперт Дмитрий Селюк в интервью «Спорт уик-энду» высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Футбол
Защитник «Манчестер Сити» Канселу может перейти в «Баварию»
Руководство «Баварии» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу, который был куплен минувшим летом.
Финансы
Шведский центробанк пошел против всего мира
Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Игры
Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче
Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр.
Происшествия
В Росгвардии рассказали о принятых мерах после стрельбы на Лубянке
После получения сообщения о стрельбе в районе Лубянки в Москве вечером 19 декабря на место происшествия прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии.
Культура
Сериал «Эпидемия» покажут целиком до конца года
Разослан релиз, в котором говорится о том, что до Нового года PREMIER покажет все восемь серий проекта. Прежде всего - вернут пятую серию.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в матче КХЛ на футбольном стадионе
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Экономика
Сбербанк приобрел косвенную долю в Mail.ru
Сбербанк РФ закрыл сделку по приобретению косвенной доли в Mail.ru Group через покупку 36% компании "МФ Технологии", последняя контролирует 58,3% голосов интернет-холдинга, говорится в пресс-релизе банка.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».