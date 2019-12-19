Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте партии.

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

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