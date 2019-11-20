Армия и оружие
Lenta.ruИсточником ракетной атаки на Дамаск оказался Израиль
Ракетная атака на Дамаск, отраженная сирийскими ПВО, была совершена со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA. Отмечается, что пуски осуществлялись самолетами из района Голанских высот.
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с чего всё началось
Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей, сообщает израильское издание Haaretz. "Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории", — цитирует газета заявление армии.РИА Новостивчера в 22:03
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