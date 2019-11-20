Армия обороны Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки целей, сообщает израильское издание Haaretz. "Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля, целью которых был удар по израильской территории", — цитирует газета заявление армии.

с чего всё началось

Ракетная атака на Дамаск, отраженная сирийскими ПВО, была совершена со стороны Израиля. Об этом сообщает агентство SANA. Отмечается, что пуски осуществлялись самолетами из района Голанских высот.

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