Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.

с чего всё началось

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята. Источники РБК сообщили об обстоятельствах, которые помешали принять эту поправку. При этом в Кремле, по информации издания, были готовы к ее принятию.

От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

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