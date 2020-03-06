Политика
Мой БрянскОт досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята. Источники РБК сообщили об обстоятельствах, которые помешали принять эту поправку. При этом в Кремле, по информации издания, были готовы к ее принятию.
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с чего всё началось
Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.РБКвчера в 23:34
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