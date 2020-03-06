Политика

Мой БрянскМой БрянскОт досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята. Источники РБК сообщили об обстоятельствах, которые помешали принять эту поправку. При этом в Кремле, по информации издания, были готовы к ее принятию.
Читать в источнике
Комментировать447
с чего всё началось

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
РБКвчера в 23:34

Подробнее о событии

СМИ: досрочные выборы в Госдуму сорвались из-за КПРФ

Коммерсантъ03:03

СМИ: коммунисты сорвали планы Кремля по досрочным выборам в Госдуму

News.ru00:26

СМИ: Досрочные выборы в Госдуму не состоятся из-за КПРФ

Национальная служба новостей01:58

СМИ: Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент

БИЗНЕС Online01:00

РБК: от досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

URA.Ru01:00

Отказу от досрочных выборов в Госдуму нашли объяснение

Lenta.ru02:12

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

РБКвчера в 23:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

SM News 01:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию на мировых рынках

Глава государства отметил, что есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства России вышли из нынешней экономической ситуации окрепшими и конкурентными.
BFM.ru 06:22
Общество

Власти Москвы назвали число взятых под наблюдение из-за коронавируса

В Москве выявлено всего девять подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, однако при этом под наблюдение медиками взято около тысячи человек, как-либо контактировавших с кем-то из этой девятки, сообщила РБК вице-мэр Анастасия Ракова.
РБК 07:49
Происшествия

Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье

Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Интерфакс 07:28
Общество

В Раде сообщили о трехнедельном тотальном карантине на Украине

Правительство Украины введет карантин с 12 марта по 3 апреля, в стране будут закрыты образовательные учреждения и отменены массовые мероприятия численностью более 200 человек.
Интерфакс 07:39
Музыка

Группа «Время и стекло» заявила о распаде

Российская газета 07:50
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, за что уволила первую няню своего сына

OAnews 07:40
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Госдума утвердила поправки в Конституцию во втором чтении

Во втором чтении Государственная дума одобрила президентский законопроект о поправке в Конституцию, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 11:42
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Культура

Елена Беркова отпраздновала юбилей: «взрослая» галерея эпатажной актрисы

11 марта свой 35-й день рождения празднует эпатажная актриса и местами телеведущая Елена Беркова.
Московский Комсомолец 05:49
Шоу-бизнес

Певица МакSим впервые прервала молчание после ухода со сцены

Певица МакSим впервые прервала молчание после того, как покинула сцену из-за автомобильной аварии, произошедшей в 2019 году.
Актуальные Новости 09 марта в 10:13
Политика

Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая

RT на русском вчера в 06:59
Общество

Российский Tatler впервые поместил на обложку трансгендерную женщину

Российская версия журнала Tatler впервые поместила на обложку трансгендерную женщину Наталью Максимову.
РИА Новости 07:37
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Политика

Медведчук рассказал, как убедить Украину выполнить минские соглашения

Помощь парламентариев России, Франции и Германии была бы очень полезной, чтобы убедить своих коллег на Украине реализовать минские соглашения в полной мере, заявил глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
РИА Новости вчера в 16:07
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Общество

В школах Липецкой области объявили карантин

В Липецкой области объявили карантин с 11 марта до особо распоряжения в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях, говорится в приказе Управления образования и науки Липецкой области.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
Происшествия

Прокуратура требует приговорить Дмитрия Лобанова к 15 годам колонии

Экс-глава Энгельсского района Саратовской области Дмитрий Лобанов, обвиняемый в двух эпизодах получения взятки в особо крупном размере, должен быть приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
FreeNews-Volga 04:44
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.
РИА Новости 06:46
Политика

Терешкова объяснила предложение о президентских сроках

Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о внесении поправки о президентских сроках продиктовано просьбой «простых людей».
Lenta.ru 07:55
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
РБК 05:03
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в Канаде и США показывает их неуважение к другим странам, заявил тренер российской команды Юрий Бородавко.
РИА Новости 06:28
Общество

Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me ("Италия для меня").
Газета.Ru 05:00
Общество

Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

Газета.Ru 07:29
Экономика

Глава ЕЦБ напугала кризисом, сопоставимым с ситуацией 2008 года

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила об угрозе экономического кризиса, сопоставимого с ситуацией 2008 года, если не принять меры в связи с коронавирусом COVID-19.
Росбалт 07:08
Хоккей

«Сибирь» вышла во второй раунд плей-офф КХЛ, переиграв «Автомобилист»

Российская газета вчера в 16:43
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное