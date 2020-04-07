Коронавирус
НТВОт коронавируса скончалась мать Гвардиолы
Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла после заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Twitter футбольного клуба. В сообщении сказано, что 82-летняя Долорс Сала скончалась в больнице в испанском городе Манреса.
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Здоровье
В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом
В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Происшествия
Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве
В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Общество
Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь
В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Общество
Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Футбол
Смолов ответил агенту на критику в свой адрес
Форвард "Сельты" Федор Смолов отреагировал на резонансные слова футбольного агента Дмитрия Селюка.
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900
Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Транспорт
РЖД отменяют 53 поезда в дальнем следовании
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Космос
Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа
Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Общество
В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус
Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
Политика
Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Общество
Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО
По словам Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке реализуется около 2,3 тыс. проектов, а темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в регионе превышают средние показатели.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Общество
Лещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»
Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Общество
В России предложили отменить ЕГЭ
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
Кино
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Происшествия
Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения
Чернобыль, Украина, 6 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Удалось потушить один из очагов лесного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает 6 апреля пресс-служба ГЧС Украины.
Общество
«Аэрофлот» вывезет россиян из Бангкока 7 апреля
Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" для возвращения россиян из Бангкока запланированы на 7 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.
Общество
Количество личных банкротств в России выросло на 68%
С начала года банкротами стали 22,4 тысячи россиян, это на 68% больше, чем за январь-март 2019 г. Об это сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдёт военные сборы в Южной Корее
Нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле пройдёт военные сборы в Южной Корее.
Здоровье
Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке
Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
Футбол
Клубы Серии А единогласно проголосовали за снижение зарплат игрокам
Все клубы Серии А единогласно выступили за снижение зарплат футболистам, говорится в сообщении турнира.