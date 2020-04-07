Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла после заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Twitter футбольного клуба. В сообщении сказано, что 82-летняя Долорс Сала скончалась в больнице в испанском городе Манреса.

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