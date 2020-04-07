Коронавирус

НТВНТВОт коронавируса скончалась мать Гвардиолы

Мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы умерла после заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном Twitter футбольного клуба. В сообщении сказано, что 82-летняя Долорс Сала скончалась в больнице в испанском городе Манреса.
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Зинченко поддержал Гвардиолу, у которого скончалась мать от коронавируса. Фото

Чемпионат18:45

Зинченко и Де Брейне поддержали Гвардиолу в связи со смертью его матери от коронавируса

Sport24.ru19:41

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года

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Советский спорт12:18

Мать Гвардиолы скончалась из-за коронавируса

Матч ТВ10:19

Де Брейне выразил соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери

РИА Новости14:58

Футбольный мир скорбит вместе с Гвардьолой. Его мама умерла от коронавируса

Спорт-Экспресс12:55
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 20:17, Ашберн
Здоровье

В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом

В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Информ Полис online 05:56
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Школьник, который нарушил карантин, найден мертвым в Москве

В смерти 17-летнего подростка, который нарушил карантин, разбираются столичные следователи – в вещах школьника нашли порошок.
Московский Комсомолец 13:01
Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
Эхо Москвы 15:00
Общество

Состояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача.
Lenta.ru 15:23
Энергетика

Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина

Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
BFM.ru 15:30
Футбол

Смолов ответил агенту на критику в свой адрес

Форвард "Сельты" Федор Смолов отреагировал на резонансные слова футбольного агента Дмитрия Селюка.
Газета.Ru 19:16
Происшествия

В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом

В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Lenta.ru 20:08
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
Политика

Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Ведомости 13:04
Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки впервые превысило 900

Общее количество зараженных в нашей стране превысило 5 тысяч человек, за сутки этот показатель увеличился на 954 человека.
Woman.ru 16:19
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Smolnarod.ru 06:11
Транспорт

РЖД отменяют 53 поезда в дальнем следовании

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится.
ТАСС 17:09
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 18:16
Космос

Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.
Газета.Ru 19:58
Общество

В Китае у 20 человек, прибывших из Приморья, подтвердили коронавирус

Коронавирус за сутки подтвержден у 20 граждан КНР, которые за последние дни возвращались на родину из Москвы через Владивосток, сообщает генконсульство Российской Федерации в Харбине.
РИА Новости 00:05
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС вчера в 07:23
Экономика

Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Бухгалтерия.ру 09:04
Общество

Примите в гектар: президенту доложили о результатах программы в ДФО

По словам Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке реализуется около 2,3 тыс. проектов, а темпы роста промышленности и инвестиций в основной капитал в регионе превышают средние показатели.
Известия 17:01
Общество

В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения

"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
РИА Новости 01:54
Общество

Лещенко заявил, что его попросили «выматываться из Коммунарки»

Лещенко заявил, что врач продемонстрировал на пальцах "викторию", сообщил артисту о том, что он здоров, и предложил "выматываться из Коммунарки".
Ореанда-Новости 07:15
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Общество

В России предложили отменить ЕГЭ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ) заявил РИА Новости, что предложил премьер-министру Михаилу Мишустину отменить проведение в 2020 году ЕГЭ из-за коронавируса, однако председатель правительства на это предложение напрямую, по словам депутата, не среагировал.
РИА Новости 17:57
Кино

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

Некоторые аналитики считают, что сервис, который уже привлек финансирование на общую сумму $1,8 млрд, был запущен не в самое удачное время — во время введенного в разных странах карантина люди скорее склонны смотреть длинные сериалы и фильмы, чем 10-минутные видео, предназначенные для просмотра в ожидании поезда в метро или кофе в кофейне.
Коммерсантъ 12:49
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском 06:18
Происшествия

Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения

Чернобыль, Украина, 6 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Удалось потушить один из очагов лесного пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщает 6 апреля пресс-служба ГЧС Украины.
REGNUM 10:37
Общество

«Аэрофлот» вывезет россиян из Бангкока 7 апреля

Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" для возвращения россиян из Бангкока запланированы на 7 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.
Экономика сегодня 14:27
Общество

Количество личных банкротств в России выросло на 68%

С начала года банкротами стали 22,4 тысячи россиян, это на 68% больше, чем за январь-март 2019 г. Об это сообщает РБК со ссылкой на данные Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ведомости 18:56
Футбол

Футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пройдёт военные сборы в Южной Корее

Нападающий английского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в апреле пройдёт военные сборы в Южной Корее.
RT на русском 14:01
Здоровье

Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке

Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
АСН24 вчера в 22:59
Футбол

Клубы Серии А единогласно проголосовали за снижение зарплат игрокам

Все клубы Серии А единогласно выступили за снижение зарплат футболистам, говорится в сообщении турнира.
ProstoProSport 11:45
Чемпионат Англии по футболуБольше новостей по теме
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