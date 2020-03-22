Коронавирус
РБКОт коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca. 76-летний Санс был госпитализирован в отделение интенсивной терапии 17 марта с высокой температурой, которая продолжалась больше недели.
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Бывший президент «Реала» Санс умер в возрасте 76 лет. Он был заражен коронавирусом
Sport24.ruвчера в 17:03
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