Коронавирус

РБКРБКОт коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca. 76-летний Санс был госпитализирован в отделение интенсивной терапии 17 марта с высокой температурой, которая продолжалась больше недели.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Бывший президент «Реала» Санс умер в возрасте 76 лет. Он был заражен коронавирусом

Sport24.ruвчера в 17:03

Вспомним самый великий «Реал» эпохи Санса. Там играли Шукер, Миятович и Рауль

Чемпионатвчера в 19:14

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса

Sport.ruвчера в 17:30

«Люблю, когда игроки злятся, не попадая в состав». В чем секрет «Реала Сосьедад»

Матч ТВ02:06

Бывший президент «Реала» Санс умер от коронавируса. Ему было 76 лет

Sports.ruвчера в 16:51

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 16:41

От коронавируса скончался бывший президент «Реала»

LiveSport.ruвчера в 17:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Политика

Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше

"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Российская газета 20 марта в 04:55
Происшествия

В Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
Интерфакс 03:46
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В субботу, около 17:00 (мск), сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина.
РИА Новости 03:44
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Религия

Патриарх Кирилл утвердил новые молитвы против коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 04:31
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Армия и оружие

ВКС России подготовили авиагруппировку для доставки помощи в Италию

ВКС России подготовили необходимую авиагруппировку для доставки сил и средств, выделенных для оказания помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 04:12
Здоровье

На Сахалине могут временно закрыть фитнес-центры и ночные клубы

На Сахалине усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирус.
Сахалин.Инфо 02:57
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

В результате ДТП погибли два человека, пострадали 15 человек. Пострадавших развозят в Жердевскую и Уваровскую районные больницы.
REGNUM 02:19
Происшествия

Петербургскую школьницу три года насиловал отчим

Piter.tv вчера в 07:09
Общество

Итого 306: в России увеличилось количество зараженных коронавирусом

Как сообщили в оперштабе по ситуации с коронавирусом, теперь в России зафиксировано 306 больных.
RuNews24.ru вчера в 11:24
Единоборства

UFC официально начал обратный отсчет времени до боя Хабиба и Фергюсона

iReactor вчера в 20:54
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК вчера в 10:15
Общество

Собянин заверил в отсутствии проблем с продовольствием в Москве

Как заявил 19 марта премьер-министр Михаил Мишустин, в России достаточно продуктов питания.
Известия 02:33
Происшествия

В Греции арестовали митрополита за нарушение карантина

В Греции арестовали митрополита Кифирского Серафима на несколько часов за нарушение запрета на службу в храме во время карантина коронавирусу.
Lenta.ru вчера в 18:43
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru вчера в 19:05
Общество

В США на фоне коронавируса растут продажи огнестрельного оружия

Объемы продаж огнестрельного оружия в США стремительно растут на фоне распространения нового типа коронавируса, сообщает американский телеканал ABC.
РИА Новости 02:28
Общество

День 40 святых: что запрещено делать 22 марта

В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Волгоградская правда вчера в 23:32
Общество

Главврач больницы в Коммунарке озвучил два сценария развития пандемии

Эпидемия коронавируса в России в лучшем случае закончится летом, но более вероятно, что не раньше осени.
Lenta.ru 20 марта в 05:17
Происшествия

В Оренбурге в ДТП на Терешковой погибли двое

Телеканал UTV 01:20
Политика

Хаменеи отверг помощь США в борьбе с коронавирусом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о дефиците медпрепаратов в США для борьбы с коронавирусом и отверг помощь от США как страны, которую обвиняют в создании COVID-19.
РИА Новости 04:25
Авто

Nissan придумал новый фирменный логотип

Компания Nissan может получить новый фирменный логотип.
AutoNews 20 марта в 07:08
Культура

Денис Мацуев сыграет концерт в режиме онлайн в Московской филармонии

20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского.
Тюменская линия 20 марта в 05:03
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество

Узбекистан закрывает границу из-за коронавируса

Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть все контрольно-пропускные пункты на своей границе из-за распространения коронавируса.
Аргументы недели 03:43
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

Известия 04:09
Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова: «Валерия путем обмана попала на ТВ»

Дни24 04:13
Кино

Розарио Доусон сыграет Асоку Тано во втором сезоне «Мандалорца»

Голливудская актриса Розарио Доусон присоединилась к актерскому составу второго сезона фантастического сериала "Мандалорец".
Kinonews.ru 20 марта в 16:14
Футбол

СМИ посчитали убытки Роналду из-за коронавируса

СМИ узнали, какую сумму потеряет из-за пандемии коронавируса нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Матч ТВ 04:11
ещё по теме
Главное