Коронавирус

РБКРБКОт коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca. 76-летний Санс был госпитализирован в отделение интенсивной терапии 17 марта с высокой температурой, которая продолжалась больше недели.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

Вспомним самый великий «Реал» эпохи Санса. Там играли Шукер, Миятович и Рауль

Чемпионат19:14

Бывший президент «Реала» Санс умер от коронавируса. Ему было 76 лет

Sports.ru16:51

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса

Sport.ru17:30

Бывший президент «Реала» Санс умер в возрасте 76 лет. Он был заражен коронавирусом

Sport24.ru17:03

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

LiveResult.Ru17:02

Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Lenta.ru17:34

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса

Спорт-Экспресс16:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Энергетика

Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин

Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.
Pravda.Ru 02:00
Общество

Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников

Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor остановил производство на своем заводе в Барселоне и прервал контракты с 3 тыс. сотрудников.
ТАСС 22:01
Общество

В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность

Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Вести.Ru 19:05
Здоровье

В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 21:34
Общество

США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом

Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
ТАСС 21:54
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Энергетика

Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Lenta.ru вчера в 16:29
Здоровье

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине

Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Сахалин.Инфо 21:11
Общество

В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса

За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
RuNews24.ru вчера в 15:10
Политика

Трамп направил письмо Ким Чен Ыну в связи с атакой коронавируса

Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2.
REGNUM 18:12
Политика

Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
РБК 22:31
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:02
Футбол

Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата страны.
Вести.Ru 08:01
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Общество

Мишустин: В России разработаны шесть вакцин от коронавируса

В России специалисты разработали шесть уникальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:14
Экономика

ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Мой Брянск вчера в 10:16
Политика

Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти

Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
REGNUM 06:41
Космос

Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb

RT на русском 18:36
Космос

В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий

OAnews 19 марта в 14:15
Общество

Вице-президент США прошел тест на коронавирус

Напомним, исследования на наличие нового коронавируса у четы Пенсов решено было провести после того, как стало известно о наличии коронавирусной инфекции у одного из сотрудников офисе вице-президента.
REGNUM 21:57
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия

В сгоревшей машине во Владивостоке нашли два трупа

«Восток-Медиа» ранее писало о том, что автомобильные пожары во Владивостоке — не редкость.
Восток-Медиа 07:05
Космос

Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Millionaire.ru 10:22
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменили

Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии.
Взгляд.ру 10:18
Шоу-бизнес

Дочь Нины Руслановой опровергла сообщения о госпитализации артистки

ТАСС 14:25
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости 14:59
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил интернет

Live24 05:40
Происшествия

Появилась информация о минировании восьми российских самолетов

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Lenta.ru 10:54
Общество

За сутки в России выявили 54 случая коронавируса

Новые факты подтверждены в девяти регионах страны. Большинство из них — 33 случая — в Москве. Шесть заболевших обнаружились в Якутии.
МордовМедиа вчера в 10:48
Армия и оружие

Назван способ США убрать Россию из Сирии

По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.
Военное дело 06:40
Главное