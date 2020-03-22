Коронавирус
РБКОт коронавируса умер экс-президент «Реала» Лоренсо Санс
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает Marca. 76-летний Санс был госпитализирован в отделение интенсивной терапии 17 марта с высокой температурой, которая продолжалась больше недели.
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Энергетика
Депутат Госдумы предложил снизить цены на бензин
Депутат Госдумы Михаил Шеремет выразил мнение, что из-за падения цен на нефть стоимость топлива на российских автозаправках должна снизиться.
Общество
Nissan остановил завод в Испании и временно уволил 3 тыс. сотрудников
Японский автомобилестроительный концерн Nissan Motor остановил производство на своем заводе в Барселоне и прервал контракты с 3 тыс. сотрудников.
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Здоровье
В ВОЗ опровергли влияние прививки от гриппа на коронавирус
Во Всемирной организации здравоохранения не подтвердили, что прививка от гриппа положительно влияет на переносимость коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
США вышли на третье место по числу зараженных коронавирусом
Соединенные Штаты стали третьей страной в мире по количеству зафиксированных случаев заболевания коронавирусом.
Здоровье
Академик спрогнозировал спад коронавируса в России
Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Энергетика
Названо условие для роста цен на нефть до 60 долларов
Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал условие для роста цен на нефть до 60 долларов.
Здоровье
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили на Сахалине
Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина.
Общество
В Италии за сутки 627 человек скончались от коронавируса
За минувшие сутки от COVID-19 скончалось 627 человек. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в службе гражданской обороны страны.
Политика
Трамп направил письмо Ким Чен Ыну в связи с атакой коронавируса
Пхеньян, 22 марта 2020, 01:12 — REGNUM Северная Корея приветствует предложение президента США Дональда Трампа о сотрудничестве в сфере противодействия коронавирусу SARS-CoV-2.
Политика
Немецкий журналист оценил действия России в борьбе с коронавирусом
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заболели 53 человек.
Здоровье
Названы болезни, повышающие опасность коронавируса
Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
Футбол
Сергей Прядкин: чемпионат России вряд ли возобновится раньше 24 апреля
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин назвал ориентировочную дату возобновления чемпионата страны.
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Общество
Мишустин: В России разработаны шесть вакцин от коронавируса
В России специалисты разработали шесть уникальных вакцин от коронавируса. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Политика
Лукашенко: Москва согласилась на белорусские условия поставок нефти
Минск, 21 марта 2020, 13:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия полностью поддержала предложения Минска относительно поставок нефти.
Космос
Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Космос
В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий
Общество
Вице-президент США прошел тест на коронавирус
Напомним, исследования на наличие нового коронавируса у четы Пенсов решено было провести после того, как стало известно о наличии коронавирусной инфекции у одного из сотрудников офисе вице-президента.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта
Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Происшествия
В сгоревшей машине во Владивостоке нашли два трупа
«Восток-Медиа» ранее писало о том, что автомобильные пожары во Владивостоке — не редкость.
Космос
Другие звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы
К неожиданному выводу пришли ученые-астрономы двух стран – США и Ирана.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменили
Международная федерация хоккея (IIHF) отменила мужской чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Происшествия
Появилась информация о минировании восьми российских самолетов
Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Общество
За сутки в России выявили 54 случая коронавируса
Новые факты подтверждены в девяти регионах страны. Большинство из них — 33 случая — в Москве. Шесть заболевших обнаружились в Якутии.
Армия и оружие
Назван способ США убрать Россию из Сирии
По мнению эксперта, для уничтожения ВКС России на базе Хмеймим достаточно 300–400 американских ракет BGM-109 Tomahawk.