Общество
Вести.RuОт коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин
Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
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Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.ТАСС02:56
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Гибель генконструктора РКК «Энергия» Микрина: источник заражения коронавирусом остается тайной
Московский Комсомолец04:37
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Общество
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу
Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
РИА Новости 07:30
Общество
В ВОЗ допускают, что первые заражения коронавирусом были в декабре
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что первые случаи заражения коронавирусом в мире могли быть еще в декабре 2019 года, заявил на брифинге представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.
Коммерсантъ 07:21
Общество
В России могут отменить ОГЭ для девятиклассников
Москва, 5 мая 2020, 14:09 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) могут отменить в России в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 07:09
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IQOO еще до выхода Android 11 заявила о поддержке Android 12
Компания iQOO официально подтвердила, что их смартфон iQOO 3, запущенный в продажу с Android 10 на борту, будет обновлен до Android 11, а позже получит апдейт до Android 12.
Live24 07:36
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Джуди Денч снялась для обложки британского Vogue
Джуди Денч стала героиней июньского номера британского Vogue — в интервью изданию легендарная актриса рассказала, как переносит карантин, и ответила на ряд провокационных вопросов.
Salt Mag 08:04
Общество
Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Общество
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
РИА Новости 07:11
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Хоккей
Матвей Мичков объяснил свой переход из «Локомотива» в систему СКА
Новобранец системы СКА Матвей Мичков объяснил свой переход в систему петербургского клуба.
Спорт день за днем вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала редкое фото особенной дочери
Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука опубликовала в соцсети фотографию их совместной дочери, которую пара долгое время старалась не превращать в публичную личность.
Московский Комсомолец 06:38
Здоровье
Врач назвал категорию людей, для которых коронавирус наиболее опасен
Евгений Тимаков, врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог: «Все люди с хроническими бронхо-легочными заболеваниями тяжелее переносят любые вирусные инфекции, в том числе те, которые действуют на легкие, к ним относится и коронавирус».
НТВ 03:15
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Общество
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Хан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована.
РИА Новости 05:34
Футбол
Египтянин Гамаль сообщил, что его не отпустил в «Рубин» тренер-расист
Нападающий египетского клуба «Тала Аль Гаиш» Амр Гамаль сообщил, что мог оказаться в «Рубине» перед чемпионатом мира 2018 года, однако его трансфер был заблокирован.
Sport24.ru 07:34
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Энергетика
Компания Авдоляна вложит более $10 млрд в СПГ-проект в Якутии
Компания «Глобалтэк», подконтрольная «А-Проперти» Альберта Авдоляна, вложит более $10 млрд в проект по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Якутии «Якутский газовый проект (СПГ)», предполагающий выпуск до 13 млн СПГ в год.
РБК 05:12
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
Самая дорогая версия создана на базе Lada Niva Bronto.
Российская газета 05:31
Футбол
В УЕФА не намерены переходить на систему «весна-осень»
В свете сложностей с завершением текущего сезона в европейских чемпионатов возникает все больше разговоров о возможности и необходимости перехода на систему розыгрыша в течение одного календарного года (весна-осень).
Bobsoccer 07:12
Происшествия
Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19
Девушка, прилетевшая 30 апреля из Москвы в Нижневартовск, не знала о том, что больна коронавирусной инфекцией.
Известия 05:52
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на Парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на Парад Победы 9 Мая.
Коммерсантъ 05:45
Экономика
Российские регионы освободили от выплат по бюджетным кредитам
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении регионов от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 02:13
Футбол
Английская премьер-лига может сократить время матчей
Глава Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор заявил, что Премьер-лига рассматривает вариант сокращения времени матчей первенства после возобновления сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:56
Наука
Ученые Нидерландов и Израиля создали антитела к коронавирусу
Сразу две группы ученых сумели выделить в лабораторных условиях антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2.
Коммерсантъ 06:40
Здоровье
Всеобщий масочный режим в Липецкой области введут с 7 мая
Масочный режим в рекомендательной форме должен быть введен с 7 мая.
LipetskMedia.ru 07:42
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
Эхо Москвы вчера в 19:04
Происшествия
В ДНР обстрелом ВСУ ранены трое детей
В результате обстрела украинскими военными поселка Александровка в ДНР ранения получили трое детей.
КП - Донецк вчера в 13:01
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36