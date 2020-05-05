Общество

Вести.RuВести.RuОт коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» академик Микрин

Ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК "Энергия" академик Евгений Микрин, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
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с чего всё началось

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Член президиума Российской академии наук (РАН), академик Евгений Микрин скончался в ночь на вторник, сообщил ТАСС президент РАН Александр Сергеев.
ТАСС02:56

Подробнее о событии

Коллектив РКК «Энергия» выразил соболезнования родным генконструктора Микрина

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Из-за коронавируса умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Комсомольская правда03:52

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

RT на русском03:53

Гибель генконструктора РКК «Энергия» Микрина: источник заражения коронавирусом остается тайной

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Генконструктор пилотируемых программ РФ Евгений Микрин умер от коронавируса

Коммерсантъ03:26

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

РИА Новости03:22

Умер заразившийся коронавирусом генконструктор РКК «Энергия» Микрин

РБК04:57
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество

Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу

Сергей Собянин провел селекторное совещание рабочей группы Госсовета по коронавирусу, обсудили введение масочного режима в общественных местах, расширение продажи масок и выплаты гражданам и медикам, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
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Микрин Евгений Анатольевич
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Советский и российский учёный в области механики и процессов управления, конструктор ракетно-космической техники. Академик РАН. Член Президиума РАН. Генеральный конструктор пилотируемых программ РФ, генеральный конструктор ПАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва.
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