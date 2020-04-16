с чего всё началось

На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов. Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения. Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом.

Общество Во Владимирской области появились новые случаи заражения коронавирусом «За минувшие сутки лабораторно было подтверждено 14 случаев заболевания, из них шесть — в Муроме, два — в Коврове, два — в Меленках и по одному в Александрове, Юрьев-Польском, Кольчугино и Вязниках», - сообщила корреспонденту «Хронометра» официальный представитель Управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. 249

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,7K

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1K

Энергетика В России снижаются цены на бензин Средние цены на бензин 95 снизились в семи округах. В Сибирском снижение было максимальным и составило 13 копеек за литр. 4,4K

Здоровье О связи лишнего веса и коронавируса рассказала Малышева В прямом эфире в своём аккаунте в Instagram телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала ещё одну группу риска по коронавирусу. 2

Общество В Приморье отправили в отставку министра цифрового развития Заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук уволен с занимаемой должности, 17 апреля сообщает пресс-служба регионального правительства. 11

Армия и оружие Ливийская армия сбила турецкий беспилотник на западе страны Ливийская национальная армия (ЛНА) сбила турецкий беспилотник в районе города Трахуна, сообщает пресс-служба Libya Review 16 апреля на своей странице в Twitter.

Здоровье В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт. 92

Наука Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией. 1

Общество Спортсмен обматерил мэра Новокузнецка за призыв к самоизоляции В Новокузнецке хоккеист назвал борьбу с пандемией «клоунадой», а также ответил матом на призыв мэра города покинуть спортивную площадку и вернуться домой. 176

Религия Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа У православных христиан наступила Страстная пятница — самый скорбный день, когда вспоминают страдания Христа и Его смерть на кресте. 7

Общество Губернатор Алтайского края внес правки в коронавирусный указ Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес несколько изменений в действующий указ о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила 17 апреля пресс-служба регионального правительства.

Общество Работающие россияне старше 65 лет получат электронные больничные листы Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции.

Общество Всероссийские проверочные работы переносят на осень Всероссийские проверочные работы переносятся на начало учебного года, на осень, за них не будут выставлять оценки, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на брифинге в пятницу.

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю. 141