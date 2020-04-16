Коронавирус

Газета.RuГазета.RuОт коронавируса умер режиссер Александр Радов

На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов. Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения. Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом.
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с чего всё началось
«Наш друг и коллега Александр Георгиевич Радов, который неделю назад попал в больницу с коронавирусной пневмонией, к сожалению, не смог победить болезнь», — сказано в сообщении
 организации в Facebook.
RT на русскомвчера в 19:03

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Коронавирус забрал Александра Радова – яркого обозревателя «Комсомолки» эпохи перестройки

Комсомольская правдавчера в 18:30

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБКвчера в 16:21

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

Газета.Ruвчера в 15:18

Режиссер документального кино Александр Радов умер от осложнений, вызванных коронавирусом

ТАССвчера в 15:36

Умер режиссер Александр Радов, госпитализированный с коронавирусом

Интерфаксвчера в 15:35

Больше, чем любовь. Ушел Саша Радов

Новая газетавчера в 16:14

От коронавируса умер режиссер Александр Радов

Вести.Ruвчера в 15:15
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Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
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"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс 15 апреля в 06:18
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Общество

Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса

Lenta.ru 01:37
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Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
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Молодая жена Петросяна осудила образ жизни Ивлеевой

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Общество

«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане

Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
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Общество

Прилетевших из Таиланда жителей Башкирии отправили в обсерватор

UfaTime.ru 01:33
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Политика

Политолог предсказал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден покинуть страну в случае срыва сделки о выдаче очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ).
Известия вчера в 22:44
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Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

МЧС России считает неэффективным носить защитные маски на открытом воздухе, говорится в рекомендациях ведомства по профилактике коронавируса.
Коммерсантъ 00:20
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Общество

Россияне хотят получать 80 тысяч рублей во время самоизоляции

В результате удалось установить, что для нормальной жизни среднестатистическому гражданину достаточно 80 тысяч рублей в месяц.
Дни24 01:25
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Общество

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 19:18
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Здоровье

У умершего кузбассовца коронавирус выявлен посмертно

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Общество

Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о коронавирусе

URA.Ru 01:05
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Общество

«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа

«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Здоровье

В больницах Ростовской области не нашли заявленных инфекционных коек

Рабочая группа проверяла информацию о развертывании 40 дополнительных инфекционных коек в городской больнице скорой медицинской помощи города Шахт.
1rnd.ru вчера в 15:49
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Религия

Загадка Страстной пятницы: почему Пилат боялся распять Христа

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РИА Новости 01:00
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Общество

Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай

Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
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Армия и оружие

УНМ ДНР: украинскую ДРГ уничтожил некачественный украинский миномет

За последние сутки части ВСУ 11 раз открывали огонь по населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР).
Недвижимость.RU вчера в 15:48
Культура

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Piter.tv вчера в 02:04
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Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков вспомнил о конфликте в национальной команде России на Евро-2016.
Vprognoze.ru вчера в 04:26
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Космос

NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
Российская газета 15 апреля в 08:31
Спорт

Поднимай ноги и прыгай: эти упражнения сделают секс горячим

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Общество

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.
ТАСС 00:22
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Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Уточняется, что граждане должны продолжать оставаться дома, поддерживать чистоту с помощью дезинфицирующих средств, пользоваться средствами для дистанционного общения, а в случае необходимости выхода из дома — использовать маску и соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с окружающими людьми.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
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Общество

В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:29
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс вчера в 17:47
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