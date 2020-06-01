Всего в столице с начала эпидемии умерли более 2,5 тыс. пациентов с коронавирусом. Общее число случаев выявленной инфекции в стране превысило 414,8 тыс. человек, за сутки оно увеличилось на 9035. Рекорд по суточному числу смертей в России был поставлен 29 мая, когда умерли 232 человека.

От коронавируса в России за сутки умерли более 160 человек

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