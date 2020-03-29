Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruОт коронавируса впервые умер младенец

Младенец впервые умер от коронавируса в американском городе Чикаго. Об этом сообщает Independent со ссылкой на власти штата Иллинойс.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

Первый младенец умер в США после заражения коронавирусом

Газета.Ru01:37

От коронавируса впервые умер младенец

Lenta.ruвчера в 23:10

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Известиявчера в 22:52

В США умер первый заразившийся COVID-19 младенец

РБКвчера в 23:02

Первый младенец скончался от коронавируса в США

Московский Комсомолецвчера в 22:20

Коронавирус унес жизнь младенца

Вести.Ruвчера в 22:16

В США впервые умер младенец с коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Общество

В Испании решили ужесточить карантин

Власти Испании приняли решение еще больше ужесточить карантин, связанный с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Mockva.ru вчера в 18:25
Космос

Curiosity, Sol 2715-2716: Еще раз

AstroNews.ru вчера в 11:43
Общество

Биолог из США оценила российский препарат для борьбы с коронавирусом

REGNUM 00:15
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $25 за баррель

Ранее в ходе торгов майские фьючерсы Brent ненадолго подешевели до $24,25 за баррель, что является минимумом с мая 2003 г. На 19:30 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Ведомости 27 марта в 13:23
Общество

Биолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Профессор, доктор биологических наук Константин Северинов в беседе с RT оценил перспективы развития ситуации с распространением нового коронавируса в России.
РИА Новости вчера в 21:30
Музыка

Little Big представила «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни I’m ok (Я в порядке).
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Гузеева возмутилась из-за толп людей в Москве

Газета.Ru вчера в 16:49
Политика

Россия и США приостановили инспекции в рамках СНВ-3 из-за коронавируса

Россия и США приостановили инспекции в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) из-за коронавируса.
РБК 01:51
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим противовирусным средством

Коммерсантъ вчера в 11:50
Путешествия

Туристы пожаловались на выселение из гостиниц в Сочи

Туристы жалуются на администрацию гостиниц в Сочи, которые решили выселить постояльцев или отказать им в питании на фоне введенных в городе ограничений из-за распространения коронавируса.
Интерфакс вчера в 12:55
Спорт

Названа возможная дата открытия Олимпийских игр в Токио

Напомним, МОК объявил о переносе Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Взгляд.ру вчера в 23:52
Наука

Как цвет волос влияет на продолжительность жизни

Ученые полагают, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз, который отвечает за выработку гормонов, влияющих на пигментацию и взросление человека.
Gazeta.SPb вчера в 17:28
Политика

В Москву стягивают бронетехнику и военных

Жители Москвы и Подмосковья начали публиковать в соцсетях ролики и фотоснимки, на которых демонстрируются колонны бронетехники и автобусы с военными, движущиеся в столицу РФ.
Discover24 27 марта в 05:51
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Общество

Воздержаться от поездок на дачу попросил россиян вирусолог

В связи с распространением коронавирусной инфекции по стране жителям России стоит отказаться от поездок на дачу.
Live24 вчера в 01:32
Общество

Названо число пациентов Коммунарки

На лечении в столичной больнице в Коммунарке состоят 330 пациентов, включая тех, у кого диагностирован коронавирус.
Известия 02:05
Авто

В Казахстане стали выпускать автомобили Chevrolet Damas и Labo

Компактные «коммерсанты» Chevrolet Damas и Labo стоимостью всего 3 млн тенге (533 тыс. рублей по текущему курсу) станут самыми доступными в Казахстане, а значит, смогут составить достойную конкуренцию локализованному в республике фургону LADA Largus, а также европейским Volkswagen Caddy и Peugeot Partner.
Автоновости дня 02:19
Происшествия

В Омской области выявили первые случаи коронавирусной инфекции

Омск, 29 марта 2020, 01:34 — REGNUM Три первых пациента с коронавирусом нового типа зарегистрированы в Омской области, 28 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
REGNUM вчера в 18:34
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 30 тысяч

По данным на утро 29 марта зарегистрировано 30 852 смертей. Общее число заразившихся в мире достигло 665 164.
Коммерсантъ 03:00
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Общество

В Мурманской области ограничили въезд в два города из-за коронавируса

РБК вчера в 17:31
Наука

Определили температуру уничтожения коронавируса

Как передает ToDay News Ufa со ссылкой на учёных, вирусу может противостоять лишь высокая температура 56 градусов по Цельсию.
ToDay News Ufa вчера в 15:49
Игры

Вышел трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн

Ремейк культовый игры Resident Evil 3 состоится уже через одну неделю и студия Capcom продолжает подогревать интерес к проекту.
The GEEK вчера в 07:43
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Экономика

Жители России бросились закрывать вклады и снимать наличные

Количество заявлений о закрытии вкладов и выдаче наличных выросло после 25 марта, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
REGNUM 27 марта в 03:05
Происшествия

В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

Интерфакс вчера в 02:35
Кино

Первые фото Карнажа из «Венома 2» появились в Сети

Народные новости 02:52
Наука

Найдены механизмы, предотвращающие болезнь Крона

Команда американских специалистов провела исследование, в рамках которого смогла определить механизмы для предотвращения болезни Крона.
Anonsens вчера в 11:58
Общество

«Почта России» изменит режим работы с 30 марта по 5 апреля

«Почта России» изменит режим работы в период с 30 марта по 5 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Вечерняя Москва 27 марта в 10:35
ещё по теме
Главное