Коронавирус

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваОт коронавирусной инфекции в Москве вылечили еще 287 человек

В столице от коронавирусной инфекции вылечились 2735 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 24 апреля. По ее словам, число выздоровевших от COVID-19 в столице продолжает увеличиваться.
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Анастасия Ракова
Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735
— Анастасия РаковаРИА Новости 24 апреля в 03:23

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