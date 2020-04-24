Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735

В столице от коронавирусной инфекции вылечились 2735 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 24 апреля. По ее словам, число выздоровевших от COVID-19 в столице продолжает увеличиваться.

От коронавирусной инфекции в Москве вылечили еще 287 человек

Общество Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке. 54

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество Россиян призвали изменить привычки после окончания самоизоляции Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что после отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки. 9

Происшествия Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве". 500

Происшествия В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом Еще один врач, у которого была выявлена новая коронавирусная инфекция, скончался в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 181

Экономика Россия прекратила экспорт зерна до 1 июля Россия к 26 апреля в полном объеме выбрала нетарифную квоту на экспорт зерна и прекратила его вывоз за границу. 279

Общество Сотрудники российских банков переедут жить на работу Первый заместитель правления кредитной организации Константин Рыбаков рассказал, что "Зенит" приобрел нужные для проживания вещи и продукты, а сотрудники, которые согласились временно переехать в офисы, прошли инструктаж и сдали анализ на COVID-19. 938

Общество Жительница Китая назвала самые отвратительные блюда Автор китайского портала Sina назвала четыре блюда, вкус и запах которых у большинства людей вызывают отвращение.

Политика Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 2,8K

Хоккей Дацюк примет решение о продолжении карьеры в ближайшие дни Агент нападающего «Автомобилиста» Павла Дацюка Дэн Мильштейн рассказал о будущем хоккеиста.

Авто Внедорожник Land Rover Defender получил электромотор от Tesla Американская тюнинг-компания E.C.D. Automotive Design, специализирующаяся на доработках Land Rover Defender, снабдила британский внедорожник электромотором от Tesla.

Технологии Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги". 3

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 108