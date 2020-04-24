Коронавирус
Вечерняя МоскваОт коронавирусной инфекции в Москве вылечили еще 287 человек
В столице от коронавирусной инфекции вылечились 2735 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 24 апреля. По ее словам, число выздоровевших от COVID-19 в столице продолжает увеличиваться.
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Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 287 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 2735
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От коронавирусной инфекции в Москве вылечились еще 287 человек
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы24 апреля в 03:44
Анастасия Ракова: Еще 181 пациент вылечился от коронавируса в Москве
Агентство Москва23 апреля в 03:19
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Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
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Автор китайского портала Sina назвала четыре блюда, вкус и запах которых у большинства людей вызывают отвращение.
MedikForum.ru вчера в 16:22
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В Пятигорске полицией задержан бывший мэр Лев Травнев
В Пятигорске в субботу правоохранительными органами был задержан находившийся в больнице экс-мэр Пятигорска Лев Травнев.
Коммерсантъ вчера в 13:49
Общество
В Минздраве призвали продлить режим самоизоляции до 12 мая
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Флешмоб запустил Рамзан Кадыров, первым сбрив волосы на голове. Он призвал поступить также всех мужчин в республике.
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Внедорожник Land Rover Defender получил электромотор от Tesla
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В Тольятти возбудили дело в отношении трижды сбегавшего из больницы
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Общество
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Футбол
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РИА Новости вчера в 09:25
Здоровье
В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
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ТАСС 02:37