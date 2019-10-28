Как уточнил министр, Россия продолжает искать новых покупателей на «Суперджеты», однако целью являются не одиночные поставки, а массовые контракты, рассчитанные хотя бы на 20 лайнеров.

От лайнера Sukhoi Superjet отказались в Африке

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Экономика Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.

Хоккей Малкин подтвердил наличие гражданства США Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил наличие гражданства США, сообщает "Спорт-Экспресс".

Футбол Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке? Звучит смешно и сюрреалистично Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о нахождении клуба в группе лидеров, и соответствующими разговорами об участии желто-синих в борьбе за чемпионство в России.

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Общество Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.

Экономика Акции «Норникеля» обновили исторический максимум Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.

Происшествия Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24 Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.

Политика Посольство России осудило США за отказ депортировать Ярошенко Посольство России в США раскритиковало решение Соединенных Штатов Америки не депортировать осужденного в этой стране российского летчика Константина Ярошенко на родину.

Кино Хоакину Фениксу исполняется 45 лет В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх» Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.

Путешествия Отдых в Турции может подорожать В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Авто «АвтоВАЗ» выпустит новую версию Lada Xray Российский автомобильный завод «АвтоВАЗ» планирует выпустить новую модификацию модели Lada Xray под названием Instinct.

Общество ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.

Армия и оружие Тело аль-Багдади сбросили в море Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.

Технологии Google заявила о достижении квантового превосходства Компания Google в партнерстве с NASA, Юлихским исследовательским центром и Ок-Риджской национальной лабораторией представила квантовый компьютер, способный справиться с вычислениями в тысячу раз быстрее обычного суперкомпьютера.

Общество Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.

Спорт WADA получило ответы России по данным из московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило дополнительные ответы российских властей, касающиеся данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории в январе 2019 года.

Здоровье Сахалинцы смогут получить консультации врачей по видеосвязи Получить онлайн-консультацию сахалинцы и курильчане смогут по назначению терапевта.

Футбол Сафонов мог уйти из «Краснодара» в «Фиорентину» Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов сообщил, что мог продолжить карьеру в итальянской «Фиорентине».