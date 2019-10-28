Общество

URA.RuURA.RuОт лайнера Sukhoi Superjet отказались в Африке

Замбия не стала покупать российский самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) из-за проблем с финансированием. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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