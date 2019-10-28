Общество
URA.RuОт лайнера Sukhoi Superjet отказались в Африке
Ранее стало известно, что выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза. За год компания смогла продать только один самолет. В сентябре 2019 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил переименование Sukhoi Superjet 100, напоминает «Национальная служба новостей».
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Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
Экономика
В Волгоградской области вторичное жилье дорожает быстрее новостроек
Средняя цена продажи квартир в Волгоградской области в III квартале 2019 года на первичном рынке составила 45,4 тыс. рублей, на вторичном рынке – 41,4 тыс. рублей за квадратный метр общей площади.
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Происшествия
Жительница Петербурга впала в кому во время отдыха в Турции
Гражданка России из города Санкт-Петербурга попала во время отдыха с отёком головного мозга в клинику в турецком городе Анталье.
Гаджеты
Apple представила наушники AirPods Pro с шумоподавлением
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Общество
Статую Дзюбы похитили в Подмосковье
Экономика
Сбербанк запустил переводы по всему миру
Сбербанк запустил для клиентов-физлиц денежные переводы в адрес юрлиц во все страны мира, говорится в пресс-релизе банка.
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
Политика
В США член Конгресса ушла в отставку из-за сексуального скандала
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину
Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц
Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
Фигурное катание
Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
Армия и оружие
Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
Общество
Власти Подмосковья рассказали о создании рабочих мест в регионе
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о создании рабочих мест в регионе, сообщает телеканал «360».