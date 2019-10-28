Общество

URA.RuURA.RuОт лайнера Sukhoi Superjet отказались в Африке

Ранее стало известно, что выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза. За год компания смогла продать только один самолет. В сентябре 2019 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил переименование Sukhoi Superjet 100, напоминает «Национальная служба новостей».
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От лайнера Sukhoi Superjet отказались в Африке

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Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
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Средняя цена продажи квартир в Волгоградской области в III квартале 2019 года на первичном рынке составила 45,4 тыс. рублей, на вторичном рынке – 41,4 тыс. рублей за квадратный метр общей площади.
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Гражданка России из города Санкт-Петербурга попала во время отдыха с отёком головного мозга в клинику в турецком городе Анталье.
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Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
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В Красногвардейском районе Петербурга в своей квартире найдена убитой 46-летняя женщина.
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Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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В Раде заявили о возвращении фашизма на Украину

Во время празднования годовщины освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о возвращении фашизма в страну, сообщает RT.
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Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким

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Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января

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Трусова исполнила параллельный четверной тулуп вместе с Ханю

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на разминке перед показательными выступлениями на этапе Гран-при Skate Canada.
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Эспер: военные США сохранят контроль над нефтяными полями в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о создании рабочих мест в регионе, сообщает телеканал «360».
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Аргентина надеется на участие России в инаугурации Фернандеса

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