Ранее стало известно, что выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза. За год компания смогла продать только один самолет. В сентябре 2019 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил переименование Sukhoi Superjet 100, напоминает «Национальная служба новостей».

От лайнера Sukhoi Superjet отказались в Африке

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