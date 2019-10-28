Общество
URA.RuОт лайнера Sukhoi Superjet отказались в Африке
Ранее стало известно, что выручка производителя Sukhoi Superjet обрушилась в 4,5 раза. За год компания смогла продать только один самолет. В сентябре 2019 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов допустил переименование Sukhoi Superjet 100, напоминает «Национальная служба новостей».
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Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Общество
Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление
Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.
Экономика
Алекперов лично опроверг слухи о продаже ЛУКОЙЛа «Сургутнефтегазу»
Глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что ни он, ни другие менеджеры не собираются продавать свои акции компании и таких предложений в последние недели не поступало.
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Общество
Путин поручил Воробьеву ускорить строительство развязки в Химках
Президент России Владимир Путин поручил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву ускорить темпы строительства транспортной развязки в Химках.
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Политика
Новак рассказал о трехсторонних консультациях с Украиной по газу
Министр энергетики России Александр Новак рассказал о прошедших трехсторонних консультациях при участии России, Украины и ЕС о поставках газа.
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Армия и оружие
США заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море.
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Космос
Космоплан США X-37B вернулся с секретной миссии
Как сообщили ВВС США в соцсети Twitter, экспериментальный самолет провел на орбите 780 дней – больше двух лет.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание туристов в отелях
С 1 апреля 2020 года в Турции должен быть введен новый "налог на проживание". Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха дал юбилейный концерт в Кремле
Большая программа в Государственном Кремлевском Дворце была приурочена к 15-летию творческой карьеры артиста.
Авто
Представили «заряженный» кроссовер Audi SQ8 от ABT
Специалисты тюнинг-ателье ABT доработали дизельный кроссовер Audi SQ8.
Политика
В ЦИК прокомментировали идею о референдуме по эвтаназии
Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина заявила, что на рассмотрение ЦИК о проведении референдума может быть вынесен любой вопрос, в том числе и о разрешении эвтаназии, но только если будут соблюдены все нормы закона.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей
Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
Происшествия
Ребенка из горящего авто спас танкист Чебаркульской дивизии
Ребенка из горящего автомобиля на Южном Урале спас командир танкового взвода Чебаркульской дивизии – руководство ГИБДД Челябинской области будет ходатайствовать перед командованием Центрального военного округа о награждении лейтенанта Османа Мамутова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Общество
ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
Общество
Steam стал недоступен после начала распродажи в честь Хеллоуина
Общество
Драка произошла из-за переименования проспекта Бандеры в киевском суде
Противники и сторонники переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича подрались в суде Киева, сообщил сайт RT со ссылкой на «Диалог.UA».
Общество
Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
Минпромторг по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева подготовил проект перечня мероприятий, необходимых для организации приема потребительской упаковки в торговых объектах, рассказали РБК в пресс-службе министерства.