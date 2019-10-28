Общество
URA.RuОт лайнера Sukhoi Superjet отказались в Африке
Замбия не стала покупать российский самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) из-за проблем с финансированием. Такое заявление сделал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Общество
В зоне паводка в Хабаровском крае остаются шесть населенных пунктов
Спад уровня воды продолжается на реках пострадавшего от паводка Хабаровского края, в зоне подтопления остаются шесть населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Интернет
Windows 7 выдаёт уведомление о необходимости обновления до Windows 10
Как известно, после 14 января 2020 года прекращается поддержка Windows 7. Эта система была выпущена 22 июля 2009 года, и на данный момент ей уже 10 лет.
Шоу-бизнес
Певец Стас Пьеха сообщил о пережитом шесть лет назад инфаркте
Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом в 34 года инфаркте после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов.
Кино
Завершился Римский кинофестиваль
Завершился Римский кинофестиваль Показами фильмов «Грех» Андрея Кончаловского и «Santa subito» Алессандро Пивы в воскресенье завершился Римский кинофестиваль.
Общество
Врачи назвали способы снижения риска инсульта
Еще одним фактором, повышающим риск инсульта, названа заместительная гормональная терапия, которую применяют женщины старше 50 лет.
Экономика
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Музыка
В Иркутске пройдет фестиваль «Московская осень на Ангаре»
Четыре года назад выездной концерт состоялся в Иркутске, и с тех пор концерты проводятся ежегодно в Приангарье, а название музыкального мероприятие изменилось на "Московскую осень на Ангаре".
Авто
Начались продажи обновленного Haval H6 Coupe
Концерн Great Wall объявил старт продаж "посвежевшего" кросс-купе Haval H6 Coupe.
Шоу-бизнес
Изменившая внешность актриса Амалия Мордвинова переехала жить в США
Известная российская актриса Амалия Мордвинова, которую пресса называет рекордсменкой по бракам и разводам, как оказалось, в свои 45 лет изменилась до неузнаваемости.
Армия и оружие
Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера террористов в Сирии
Конашенков указал две причины для подозрений в достоверности сведений американцев Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал два основания, по которым российские военные сомневаются в ликвидации лидера террористов в Сирии Абу Бакра аль-Багдади, сообщает RT.
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Происшествия
Застрелившего сослуживцев в Горном Шамсутдинова предлагают оправдать
Авто
Налоговая сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога
Прежде всего, в ФНС напомнили, что понятие «право собственности» в случае с транспортным налогом не действует, а, значит, продажа автомобиля не может считаться основанием для прекращения его начисления.
Экономика
Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
Хоккей
Малкин подтвердил наличие гражданства США
Авто
Украинский ЗАЗ перешел на выпуск офисов на колесах
Украинский ЗАЗ продолжает хвататься за любую возможность остаться на плаву без производства легковых автомобилей, которое завершилось несколько лет назад.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
Экономика
Россияне смогут накопить на пенсию в 30 тыс. рублей
Если с 35 лет отчислять в счёт будущей пенсии по 3 тыс. рублей с каждой зарплаты, ежемесячная выплата вполне может достичь 30 тыс.
Кино
Дети Киркорова, Шпицы, Большова и Сергея Жукова посмотрели фильм «Робо»
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Армия и оружие
Комиссия Минобороны подняла по тревоге тысячи военнослужащих ВВО
Специальная комиссия Минобороны России проводит оценку боеготовности подразделений Восточного военного округа в Амурской области, Еврейской АО и Хабаровском крае.
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi CC9 Pro
Ориентировочная цена за смартфон составит 300 долларов. Теперь в Сети опубликовали снимок, сделанный на 108 Мп камеру Mi CC9 Pro.
Общество
«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя
Крупнейшие торговые сети России столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя.