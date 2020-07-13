Шоу-бизнес

Российская газетаРоссийская газетаОт рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года. О постигшей его утрате Траволта рассказал сегодня в социальных сетях.
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Элла Траволта оплакивает смерть своей матери Келли Престон

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Умерла жена Джона Траволты

Lenta.ru02:08
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
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Экономика

Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля

Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
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Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
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Общество

Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 09:56
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Гаджеты

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Глава МИД России Сергей Лавров переговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым по поводу ухудшения обстановки на границе между этими двумя странами.
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Общество

В Екатеринбурге за несколько дней закрыли шесть летних веранд

В Екатеринбурге шесть летних веранд, которые принимали гостей, закрыли из-за несоблюдения масочного режима.
ФедералПресс 09:50
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Происшествия

Площадь пожара на складе с краской в Самаре достигла 7,5 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе с краской в Самаре возросла до 7,5 тыс. кв. метров.
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Финансы

ЦБ РФ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

Москва, 13 июля 2020, 17:00 — REGNUM Центральный банк (ЦБ) Российской Федерации видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки.
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Происшествия

Стало известно, как было найдено тело убитой Соколовым аспирантки

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Происшествия

Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей

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Лига ACA проведет встречу Емельяненко и Исмаилова перед боем

До долгожданного боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым осталось чуть больше недели.
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Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции

Российская газета 05:39
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Политика

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Здоровье

Режим повышенной готовности в Вологодской области продлен до 3 августа

Приступить к третьему этапу снятия ограничений пока не получается из-за высоких темпов распространения инфекции.
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По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Здоровье

В Омске 11 больниц перепрофилировали на лечение «ковидных» пациентов

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Политика

Госсовет Турции разрешил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

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Общество

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Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
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Общество

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Общество

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Американский актёр, танцор и певец, лауреат премий «Золотой глобус» и «Эмми». Траволта впервые прославился в 1970-х после участия в кассовых картинах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». В 1980-х его актёрская карьера испытала спад, но в 1990-е годы после фильма «Криминальное чтиво» карьера вновь пошла вверх, последовали фильмы «Без лица», «Пароль „Рыба-меч“», «Реальные кабаны», «Лак для волос» и «Из Парижа с любовью».
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