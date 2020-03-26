Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаОт развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

Проигравшей стороной от снижения цен на нефть, после развала сделки ОПЕК+, стала Саудовская Аравия. Об этом 31 марта пишет издание Al Araby. В статье отмечается, что сделка ОПЕК+ в 2016 году, об ограничении суточных объемов добычи нефти, позволила стабилизировать стоимость барреля нефти.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Al Araby: Саудовская Аравия приближается к самоубийству

Телеканал 360°07:50

Самоубийственная дуэль с русским медведем: назван проигравший в нефтяной войне

Радио Комсомольская правда10:59

«Дуэль с русским медведем». Назван проигравший в нефтяной войне

РИА Новости09:08

От развала сделки ОПЕК+ больше всех проиграла Саудовская Аравия

ИА Красная Весна11:34

Саудиты вступили в самоубийственную дуэль с русским медведем - Al Araby

Царьград06:40

Al Araby (Великобритания): Саудовская Аравия — крупнейший проигравший в нефтяном конфликте (Al Araby Al Jadeed)

ИноСМИвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 12:29, Ашберн
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 12:00
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции

Мосгордума приняла закон о штрафах за нарушение самоизоляции. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 11:55
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Политика

Кремль не обсуждает возможность ввода ЧС в России

Кремль не обсуждает возможность введения в России режима ЧС на фоне пандемии коронавируса COVID-19, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:47
Авто

На АвтоВАЗе рассказали о сборке Chevrolet Niva

Как сообщают «Автоновости дня», к текущему моменту совместное предприятие уже выпустило более 700 тысяч Chevrolet Niva, причем около 600 тысяч зарегистрированы и находятся в эксплуатации.
Автоновости дня вчера в 03:57
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Биатлон

Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации.
Известия 06:05
Общество

Роспотребнадзор призвал продлить выходную неделю

Неделя выходных позволит снизить скорость распространения коронавируса, однако его инкубационный период составляет 14 дней, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 11:42
Здоровье

Всех заключённых с ОРВИ проверят на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предписала подвергнуть исследованию на коронавирус всех заключённых и сотрудников ФСИН, если у них есть симптомы ОРВИ.
News.ru 03:25
Общество

Глава МВД отправил четырех заместителей на самоизоляцию

Глава МВД Владимир Колокольцев отправил четырех заместителей на самоизоляцию. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает «Коммерсант».
Lenta.ru 11:59
Политика

Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:16
Экономика

Новый налог на банковские вклады принимает Госдума

Поправки в Налоговый кодекс, согласно которым будут облагаться налогом проценты с вкладов, превышающих 1 миллион рублей, внесены в нижнюю палату парламента, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 02:15
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Политика

Путин и Эрдоган обсудили возвращение россиян на родину

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом ситуацию с распространением коронавируса и возвращение граждан РФ.
Известия 11:57
Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
Известия 06:36
Политика

Евросоюз раскритиковал запрет иностранцам на владение землей в Крыму

Евросоюз подверг критике решение запретить иностранным гражданам и компаниям владение земельными участками в Крыму, назвав его "нарушением международного гуманитарного права".
РИА Новости 11:00
Политика

Российские военврачи раскрыли первые результаты работы в Италии

Русскоязычные медики-волонтеры рассказал «МК», что в тех пансионатах для пожилых итальянцев, куда направили российские бригады медпомощи, обрабатываются коридоры, палаты, столовая.
Московский Комсомолец 09:45
Космос

Уран теряет атмосферу, выяснили ученые

Портал Поиск вчера в 08:28
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Армия и оружие

В «Туполеве» рассказали о завершении создания бомбардировщика Ту-95МСМ

В «Туполеве» сообщили о завершении работы над созданием бомбардировщика модели Ту-95МСМ.
Актуальные Новости 30 марта в 12:25
Общество

Чечня закрывает границы из-за коронавируса

Газета.Ru 09:15
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru 05:17
Кино

«Морбиус» и «Охотники за привидениями» выйдут не раньше 2021 года

21 октября выйдет драма «Отцовство», вторая часть семейного фильма «Кролик Питер» — 15 января 2021 года.
Moi-portal.ru вчера в 11:02
Армия и оружие

При обстрелах в ДНР пострадали автобусы и жилые дома

В Донецке при обстреле за последние сутки были повреждены семь домов.
Росбалт 09:15
Общество

В Волгоградской области введены правила передвижения

С 1 по 5 апреля в Волгоградской области действует режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов.
Волгоградская правда 09:11
Энергетика

Bloomberg: Россия не планирует наращивать добычу нефти

Россия не планирует наращивать объем добычи нефти на фоне переизбытка на мировом рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного российского чиновника.
Коммерсантъ 11:45
Происшествия

В Екатеринбурге скончался пациент, у которого подозревали коронавирус

В Екатеринбурге умер первый пациент с подозрением на коронавирус. Информацию об этом опубликовал в инстаграме губернатор Евгений Куйвашев.
Екатеринбург Онлайн 12:16
Игры

В сети появилась свежая информация о долгожданной GTA VI

Что интересно, на сайте, где представлено резюме, написано, что актер исполнил роль некого "Мексиканца" еще в далеком 2018 году, что говорит о том, что новая игра от Rockstar Games находится в разработке как минимум два года.
Ferra 30 марта в 06:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Саудовская Аравия
Государство в Передней Азии
Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное