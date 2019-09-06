Финансы
Свободная ПрессаЦентробанк снова понизил ключевую ставку
Центробанк 6 сентября принял решение с 9 числа снизить ключевую ставку на 0,25 пункта с 7,25% годовых до 7%. В заявлении Банка России отмечается, что в стране продолжает замедляться годовая инфляция, и теперь её показатель по итогам года прогнозируется на уровне 4,0–4,5%.
Читать в источнике
Оценить203
Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции, и Центральный банк в своём коммюнике объявил о том, что это, возможно, не последнее снижение. Мы ждём дальнейших решений ЦБ в этом направлении.
— Антон Силуанов, российский экономистПарламентская газета вчера в 08:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 07:16, Вашингтон
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Общество
Кирилл Вышинский прилетел в Москву. Видео
Журналист Кирилл Вышинский прибыл в Москву. В аэропорту Внуково его встречал журналисты Дмитрий Киселев и Ольга Скабеева.
Дождь 07:10
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Украина отказалась передавать России Руслана Гаджиева
Украинский адвокат Валентин Рыбин написал на своей странице в facebook, что из списка на обмен заключенными между Украиной и Россией был исключен Руслан Гаджиев.
Московский Комсомолец вчера в 12:13
Театры
Путин поздравил Великолукский драматический театр со 100-летием
Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Великолукского драматического театра со столетием учреждения.
ТАСС 05:59
Шоу-бизнес
Божена Рынска нашла для своей будущей дочери опекуна
Божена Рынска опасаясь за благополучие будущей дочери в связи со своим состоянием здоровья, решила заранее найти надежных людей, которые смогут позаботиться о девочке в случае ее смерти.
Народные новости 06:21
Авто
McLaren отзывает суперкары Senna из-за проблем с проводкой
Компания McLaren объявила отзыв 129 суперкаров Senna, которые были реализованы в США.
За рулем Кубань 01:28
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Политика
Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции
"Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций", - заявил Мариани в эфире местной радиостанции.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
Гонщик «Формулы-3» Перони чудом выжил после страшной аварии
Гонщик «Формулы-3» Алекс Перони чудом выжил после автокатастрофы на Гран-при Италии, сообщает The Sun.
Спорт-Экспресс 06:10
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru вчера в 12:44
Футбол
Вертонген – о крупной победе над Сан-Марино: «Это был по-настоящему странный матч»
Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал крупную победу над Сан-Марино со счетом 4:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2020.
Бомбардир.ру 01:54
Политика
Косачев считает обмен между Москвой и Киевом первым шагом к диалогу
Ранее Россия и Украина в рамках обмена удерживаемыми лицами передали друг другу по 35 граждан.
Парламентская газета 07:00
Футбол
Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru вчера в 03:12
Футбол
«СКА-Хабаровск» с минимальным преимуществом обыграл «Авангард»
«СКА-Хабаровск» нанес поражение «Авангарду» в матче 12-го тура первенства ФНЛ.
Sportbox.RU 02:57
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва вчера в 15:46
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Политика
Посольство России на Украине опубликовало фото освобожденных россиян
Посольство России на Украине опубликовало фото граждан, которых Украина передала России в рамках обмена между двумя государствами.
Петербургский дневник 06:27
Происшествия
Немецкая подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Германия сообщила о таинственном исчезновении большой станции мониторинга Boknis Eck со дна Балтийского моря.
Газета.Ru 07:08
Финансы
Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ
Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM 06:49
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Политика
Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию
Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM вчера в 07:12
Происшествия
Убийца забил официантку ножом в Ленинградской области
В Ленинградской области ревнивый мужчина забил ножом официантку в кафе.
РЕН ТВ 04:12
Происшествия
В штаб Навального в Петербурге пришли с обыском
Полицейские пришли с обыском в штаб оппозиционера Алексея Навального в Петербурге, сообщается в Twitter организации.
BFM.ru 07:13